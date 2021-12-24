لأول مرة في تاريخ السعودية .. شجرة الكريسماس في شوارع الرياض

مع تزايد عدد السياح الأجانب والمغتربين الذين يصلون إلى السعودية سواء للعمل أو للسياحة أو لحضور الفعاليات الترفيهية والرياضية، بات مشهد الاحتفالات بالكريسماس أمرًا مطروحًا أمام الشارع السعودي.

وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات السعودية تحظر الممارسة العامة لأي دين آخر غير الإسلام ولا تسمح بالكنائس أو دور العبادة باستثناء المساجد وتصادر الجمارك أشجار عيد الميلاد التي تم طلبها من الخارج، اختلفت الأوضاع اليوم بشكل جذري وهو ما تم رصده في الأسواق السعودية.

وتطرقت صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"بولمبيرغ" في تقارير عدة الى مشاهد الأعياد التي تعيشها أسواق وشوراع الرياض لأول مرة في التاريخ.

وتضمنت التقارير مشاهد حية وصور تم التقاطها من عدة شوارع ومناطق في الرياض ووصفوه بـ"التحول" الذي تشهد السعودية في زمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورغبته في تحويل السعودية إلى مكان يمكن أن ينافس الإمارات باعتبارها نقطة جذب للوافدين ومقر إقليمي للشركات العالمية.

وذكرت "بولمبيرغ" في تقريرها بأن مطعمًا شهيرًا في وسط العاصمة السعودية عزف أغنية ماريا كاري الخاصة بالكريسماس لرواد مطعمه وزبائنه، كما يمكن للمتسوقين المصممين العثور على الأشجار على واجهات المحلات ولم تعد مختبئة في غرفة خلفية بعد الآن، جنبًا إلى جنب مع عصابات رأس الرنة وقبعات سانتا والحلي.

كما شوهدت متاجر تبيع المعجنات وتقدم كعكات عيد الميلاد فيما احتوى أحد متاجر الأثاث على عرض بارز لأكاليل الزهور والشموع الحمراء، كما زُينت بعض الفنادق بديكورات الكريسماس خاصة في صالة الاستقبال.

ورصدت الصحيفة ردود أفعال السعوديين حول المشهد والتي وصفها بـ"المتباينة"، مما يعكس الانقسامات حول التغيرات الاجتماعية في الدولة المحافظة، حيث قالت نورا، امرأة سعودية تمشي بجوار شجرة عيد الميلاد في نافذة متجر، إنها لا تمانع في رؤية رمز للاحتفال المسيحي في الرياض، وقالت: "إنهم يحترموننا. نحن نحترمهم”.

البعض الآخر لم يكن مرحبًا جدًا. بينما كان بعض السعوديين يشترون أشجار عيد الميلاد، سار آخرون للشكوى من البضائع، قائلين إن تخزين مثل هذه الأشياء محظور بموجب الإسلام، وفقًا لمديري المتاجر. عندما سُئلت عما إذا كان متجرها يحمل زينة عيد الميلاد، قالت بائعة سعودية: "الحمد لله، نحن لا".

وذكر مالكو بعض المحلات التجارية بأن عرض زينة الميلاد لم تؤثر على المبيعات، وخاصة متاجر الألعاب التي تبيع زينة عيد الميلاد، وكانت المبيعات أفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة ويشعر المالكون والمديرون بتوتر أقل بشأن عرض العناصر علنًا. ومع ذلك، رفض المالكون والمديرون الكشف عن هويتهم خوفًا من تعرضهم للإساءة.

وقال أحد المدراء إنه يعرض أشجار عيد الميلاد علانية لأول مرة، فيما اعتاد على الاحتفاظ بها في غرفة منفصلة في السنوات السابقة.

في المتجر المجاور، قال أحد البائعين إنه وضع الأشجار في الجزء الخلفي من المتجر، دون أن يفتح الفروع حتى لا يجذب الكثير من الاهتمام.