"الدايت" ليس للبشر فقط.. حمية غذائية لـ"بومة" حتى تتمكن من الطيران مجددًا

فطرت البومة الصغيرة الملقبة بـ Plump قلوب روّاد السوشال ميديا بعد أن أصبحت سمينة جدًا لدرجة أنها لم تعد قادرة على الطيران مجددًا وهو ما يستدعي تدخل الاخصائيين الغذائيين لإنقاذ الوضع.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد عثر أحد الأشخاص على البومة Plump بالصدفة محتجزة في حفرة بشكل يدل للوهلة الأولى وكأنها مصابة، لكن سرعان ما يتبيّن بأنها بصحة جيدة ولكن وزنها هو الذي يعيقها عن الطيران.

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وبعد نقلها الى محمية Sanctuary بالمملكة المتحدة، قام الأخصائيون بفحصها ووجدوا أنها تعاني من السمنة المفرطة حيث كانت تزن 245 غرامًا، ليتم إخضاعها لحمية قاسية بسبب شهيتها المفرطة على أكل الفئران الأمر الذي جعلها ثقيلة جدًا لدرجة لم تعد تستطيع الطيران.

وبعد أسبوعين، خسرت البومة 40 غراماً ثم أعيد إطلاقها مجددًا في البرية، وأرجع المشرف على الصقور في المحمية، روفوس سامكين، سبب بدانتها المفرطة إلى العدد الكبير من الفئران في منطقة ساكسموندهام البريطانية، حيث تعيش هذه البومة.

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وأكد "سامكين" للصحيفة بأنها المرة الأولى التي يمرّ عليه مثل هذه الحالة بين الطيور التي لا تعيش في الأسر لافتًا إلى أن الفريق لم يعثر على أي علامة تدل على هروبها من قفص منزل لأحد السكان المحليين⁠.

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