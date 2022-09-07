وفاة المعلمة السعودية وفاء الغامدي طعنًا على يد زوجها

شهد حي الصفا في مدينة جدة السعودية جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها معلمة تربوية تدعى وفاء الغامدي طعنًا على يد زوجها إثر خلاف عائلي.

ونقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حول جريمة القتل عن مصادر مقربة من المعلمة الراحلة وفاء سليمان الغامدي أن جريمة القتل وقعت في مطبخ منزلها بعدما وجه لها زوجها 18 طعنة في ظهرها وأمام أطفالها.

سبب مقتل وفاء الغامدي

وذكرت المصادر التي وصفت نفسها بـ"المقربة من عائلة المعلمة الراحلة" أن جريمة القتل وقعت مساء أمس الثلاثاء، أي بعد يوم من بلاغ رسمي تقدمت به المعلمة الراحلة إلى قسم الشرطة ضد زوجها بسبب محاولته خنقها في اليوم السابق للجريمة.

وفي اليوم التالي، أقدم الزوج على مهاجمة زوجته في المطبخ ووجه لها الطعنات المميتة بعد أن يتلقى الزوج رسالة تفيد بوجود بلاغ ضده.

وذكرت هذه المصادر أن رجال الأمن توجهوا فورًا إلى مكان وقوع الجريمة وتم إلقاء القبض على زوجها المدعو "ع.غ" الذي اعترف لشرطة جدة أنه لم يغادر المطبخ قبل أن يتأكد من قتلها.

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحة المعلومات في الوقت الذي يصدر أي بيان رسمي عن شرطة منطقة مكة المكرمة التي تتبع لها مدينة جدة، ولا شرطة منطقة الباحة التي ينتمي لها الزوجان، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

دم وفاء الغامدي

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وسم #دم_وفاء_الغامدي للمطالبة بمحاسبة زوج المعلمة الراحلة ليكون عبرة لغيره.

واستذكر عدد من المغردين جرائم قتل سابقة راحت ضحيتها نساء سعوديات على يد أزواجهن.

وكتب المغرد عبدالله الغامدي: " #دم_وفاء_الغامدي اللهم اغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعل ماصابها كفاره لها ولرفعه درجتها بالفردوس الأعلى خالص عزائي لذويها أحسن الله عزاكم وجبر خاطركم وألهمكم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله".

" اللهم اغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعل ماصابها كفاره لها ولرفعه درجتها بالفردوس الأعلى خالص عزائي لذويها أحسن الله عزاكم وجبر خاطركم وألهمكم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله". وعلق الدكتور أحمد الغامدي: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تم تسريحها بقتلها، رحمة الله تغشاها ولعن الله قاتلها #دم_وفاء_الغامدي".

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