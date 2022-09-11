من هي السعودية زينب العلوان التي خطفت الأنظار في مهرجان فينيسيا؟

تناقلت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لسيدة سعودية تدعى زينب العلوان كانت قد خطفت الأنظار خلال تواجدها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي بدأت فعالياته قبل أيام.

واختارت زينب أن تطل في المدينة الإيطالية بفستان ملكي من تصميم دار "لابورجوازي- labourjoisie” باللون الأسود اللامع بأكتاف مكشوفة.

أما على صعيد الشعر والمكياج، فقد اعتمدت زينب مكياج كلاسيكي يعتمد على أحمر الشفاه الصارخ ومكياج سموكي فيما أسدلت شعرها الأسود على كتفيها.

وبعد تداول صورها وهي تسير على السجادة الحمراء في مهرجان السينمائي تساءل الكثيرون عن هوية زينب، وسبب تواجدها في المهرجان الدولي.

من هي زينب العلوان

خبيرة تجميل وعارضة أزياء

ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي

تنحدر من أصول سعودية لكن والدتها مغربية الأصل

عمر زينب العلوان

ولدت زينب العلوان بتاريخ الـ 12 من آب / أغسطس خلال العام 1995 ميلادي، أي أنها اليوم في عامها الـ 27 عامًا.

زوج زينب العلوان

تحرص زينب على إبقاء حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء، ورفضت كشف أي تفاصيل عن زوجها واكتفت بذكر أن لهما ابن يدعى محمد.

مهرجان فينيسيا السينمائي

يعد مهرجان البندقية السينمائي الدولي أقدم مهرجان سينمائي في العالم، فقد تأسس في عام 1932 من قبل جوزيبي فولبي، ومنذ حينها يفتتح المهرجان كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري في جزيرة ليدو في فينيسيا، إيطاليا.

يعتبر المهرجان من أكثر مهرجانات العالم تألقا، ويعد جزءا من بينالي فينيسيا الذي يعد معرضًا فنيًا ضخمًا ومهرجانًا للفن المعاصر.

وفي هذا المهرجان الدولي، تمنح جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro" لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. إضافة لجائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تُمنح لأفضل ممثل وممثلة.

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