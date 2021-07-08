الدنمارك توجه رسالة لفيروس "كورونا" بأعلى قلعة رملية في العالم

أنهت مجموعة من النحاتين الدنماركيين بناء أطول وأعلى قلعة رملية في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها أكثر من 20 مترًا وتضم ما يقرب من 5000 طن من الرمال.

وقال مصممو القلعة بأن ارتفاعها يبلغ 21.16 مترًا (69.4 قدمًا)، أي أعلى بـ3 أمتار من القلعة التي تم بناؤها في ألمانيا عام 2019، والتي كانت تحمل اللقب سابقًا، وفقًا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ونجح النحاتون في تحويل 4860 طنًا من الرمل الى هيكل المزخرف بشكل معقد وجميل، والذي يذكرنا بالهرم.

وقال أحد النحاتين الذين شاركوا في صنع القلعة أنه يريد أن تمثل القلعة القوة التي يتمتع بها فيروس كورونا على العالم منذ بداية الوباء، حيث يوجد على قمة القلعة الرملية يوجد نموذج للفيروس يرتدي تاجًا.

وقال: "تحكم الفيروس بحياتنا، فهو يخبرك بما يجب عليك فعله ... يخبرك بالابتعاد عن عائلتك وعدم الذهاب إلى أماكن لطيفة.. ابقوا في المنزل".

وأشار الى أن الرمل يحتوي الرمل على ما يقرب من 10٪ من الطين لجعله أكثر تماسكًا، وتم وضع طبقة من الغراء بعد اكتماله حتى يتمكن من مقاومة الظروف الباردة والرياح في الخريف والشتاء.

من المتوقع أن تظل القلعة قائمة حتى حلول الصقيع، ربما في فبراير أو مارس المقبل.

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