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الدورة الشهرية مش عيب .. إعلان لمنتجات صحية يثير الجدل في مصر

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:34
إعلان الدورة الشهرية
إعلان الدورة الشهرية

أثار إعلان لمنتجات الدورة الشهرية للنساء جدلًا في الشارع المصري والذي يدعو فيه النساء للحديث عن "الدورة الشهرية" بكل أريحية وبعيدًا عن الخجل.

وبدأ الجدل حين نشرت شركة مصرية تدعى "بالما – Palma"، المتخصصة بالمنتجات الصحية المتعلقة الدورة الشهرية، إعلانًا تدعو النساء فيه الى اعتبار الدورة الشهرية أمرًا طبيعيًا ويمكنهم الحديث عنها بكل أريحية.

وتسبب الإعلان في إحداث انقسام حاد بين آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدٍ لفكرته ولضرورة اعتبار الدورة الشهرية "عيبًا" على الفتيات التستر على أنفسهن في تلك الفترة من الشهر.

في حين انتقد عدد كبير من النشطاء الإعلان واعتبروه "جريء" ومخالفًا للعادات والتقاليد التي تربوا عليها منذ الصغر وهو ما أثار غضب الناشطات اللاتي أكدن بأن "التعليقات الجنسية على الدورة عنف ضد المرأة!".

وفي ذات الوقت عبر قسم من المغردين بأن الشركة هدفها إثارة الجدل حول موضوع يعتبر "خط أحمر" لدى المجتمعات المحافظة وتحقيق المزيد من المبيعات.

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كلمات دالة:الدورة الشهريةاضطراب الدورة الشهريةمصر

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