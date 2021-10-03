الدورة الشهرية مش عيب .. إعلان لمنتجات صحية يثير الجدل في مصر

أثار إعلان لمنتجات الدورة الشهرية للنساء جدلًا في الشارع المصري والذي يدعو فيه النساء للحديث عن "الدورة الشهرية" بكل أريحية وبعيدًا عن الخجل.
وبدأ الجدل حين نشرت شركة مصرية تدعى "بالما – Palma"، المتخصصة بالمنتجات الصحية المتعلقة الدورة الشهرية، إعلانًا تدعو النساء فيه الى اعتبار الدورة الشهرية أمرًا طبيعيًا ويمكنهم الحديث عنها بكل أريحية.
براند مصري اسمه Palma عامل إعلان غير تقليدي وفي منتهى اللذاذة عن منتجات خاصة بالبريـود. ❤— Speak Up (@SpeakUp_00) September 30, 2021
على عكس الإعلانات المشابهه اللي بتتكلم طول الوقت عن أن لازم محدش يعرف أن عندك البيريـود، وبتزود عقدة الوصـم والقلق وضرورة أن ما ينفعش حد يحس بحاجه كدعاية لمنتجاتها؛ هنا بنلاقي العكس بالظبط. pic.twitter.com/asisFpfx5H
وتسبب الإعلان في إحداث انقسام حاد بين آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدٍ لفكرته ولضرورة اعتبار الدورة الشهرية "عيبًا" على الفتيات التستر على أنفسهن في تلك الفترة من الشهر.
مشوفتش كائن حي فخور باعضاءه التناسلية بالشكل القذر كدا كائنات غبية مقززة بضان— avg fan enjoyer (@joestar85297841) September 30, 2021
اتمني شركات البوكسر تعمل اعلان عن بوكسر يريح البضان https://t.co/9kIMy1Ou7m
هو بجد انتوا هتكبروا امتي؟ هو حد سكتك يبنتي؟ ماتتكلمي بكىىىمك افتحي السوشال ميديا كلها كده قولي يجماعه أنا عندي البيريود— Trent Alexander-Sawy (@MohSawy20) September 30, 2021
والله ما عارف انتوا هتعرفوا امتي تعيشوا حياتكم زي ما الناس عايشه من غير ما تفكروا ان كله بيحاربكم ده انتوا بيدج/اكونت ابن ديين كلب https://t.co/Gw8Le7veq5
في حين انتقد عدد كبير من النشطاء الإعلان واعتبروه "جريء" ومخالفًا للعادات والتقاليد التي تربوا عليها منذ الصغر وهو ما أثار غضب الناشطات اللاتي أكدن بأن "التعليقات الجنسية على الدورة عنف ضد المرأة!".
مجربتش المنتج ده بس برافو إن في إعلان مصري عن الپريود فيه بنات مش محرجة منها عكس كل إعلانات الpads ❤️👏 https://t.co/Cwlj0ZhM7C— روو (@notroroitsroo) September 30, 2021
حلو والله واتمنى في الإعلان الجاي يركزوا اكتر على مميزات المنتج https://t.co/GDszcktEUj— marwaaa (@marwaaaalk86) September 30, 2021
اه و الله هي حاجه عادية و بتحصل لكل البنات بس مش لازم نعرف كل واحد ماشي في الشارع أنها طبيعية و أن البنات كلها كده.— ⚖☥RANIAرانيا𓂋𓄿𓂜𓇋𓄿𓁐ⲣⲁⲛⲓⲁ🐱🦅 (@RALCW1) September 30, 2021
و ليه في رجالة في الاعلان مش فاهمه؟! https://t.co/yWCgTOzO4M
وفي ذات الوقت عبر قسم من المغردين بأن الشركة هدفها إثارة الجدل حول موضوع يعتبر "خط أحمر" لدى المجتمعات المحافظة وتحقيق المزيد من المبيعات.
عاجبني شغل الماركتينج بتاع الشركة دي والله ، عارف الدماغ رايحة فين فليه منستغلش دا فالترويج للمنتجات بتاعتنا ونحسس الي شايف الاعلان اني معاه باسانده وادعمه وانا كل همي اطلع الي في جيبه ، بصراحة شغل ماركتينج محترم 👏 https://t.co/EKvQm1NSFd— Moaaz Ali🇵🇸🇵🇸 (@ali_mouze1164) October 1, 2021
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