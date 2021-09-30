باربي نجد تصدم الشعب السعودي بإطلالات عارية وإباحية

أثارت فتاة سعودية تُطلق على نفسها لقب "باربي نجد" صدمة لدى الشعب السعودي لظهورها بإطلالات عارية وإباحية عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدمت "باربي نجد" نفسها للجمهور بأنها "أول عارضة بيكيني" من المملكة العربية السعودية محدثة ضجة لدى الشارع السعودي الذي اعتبرها مخالفة للمعايير الأخلاقية في بلادهم.

وعلى الرغم من أنها قد بدأت مشوارها على السوشال ميديا منذ سنوات، إلا أنها لفتت الأنظار لها مؤخرًا حين قررت الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91 والذي صادف يوم الخميس الماضي 23 سبتمبر.

وأطلت باربي نجد بملابس شبه عارية باللون الأخضر وهو ما أثار استياء وغضب الشارع السعودي الذي اعتبرها مخلة بالآداب وتسيء للعلم السعودي بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

وهاجم الجمهور إطلالات "باربـي نجد" بسبب ابتعادها عن قيم وعادات الشعب السعودي، بالإضافة الى اتهامها بتعمد الإغراء في سبيل تحقيق الشهرة والـترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما حققته مؤخرًا بعد ارتفاع عدد متابعيها الذي وصل الى أكثر من 94 ألف متابع على "إنستغرام".

وبحسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن باربي نجد اسمها الحقيقي هو "جيجي" وولدت في عام 1994 من عائلة سعودية ولكنها تعيش في الولايات المتحدة الأميركية.

درست باربي نجد في مجال المختبرات في أميركا، ثم دخلت عالم الموضة والأزياء لتكون أول عارضة ملابس داخلية سعودية، كما لقبت نفسها بـ باربي نجد أو باربي G.

تعد باربي نجد من نجوم مواقع التواصل الإجتماعي، وهي عارضة أزياء لأهم الماركات التجارية.