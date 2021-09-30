وفاة الأميرة هلا بنت الملك عبدالله آل سعود ..هل احتجزها والدها قي قصر جدة؟

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة هلا، إحدى بنات الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر بيان الديوان الملكي بأنه سيصلى على الراحلة الأميرة هيا اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونعى نعى أمراء وأميرات آل سعود وعدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأميرة هلا سائلين الله لها بالرحمة والمغفرة.

وأشار عدد من المغردين الى أن الأميرة الراحلة هيا هي ابنة الملك عبدالله بن عبدالعزيز من زوجته العنود بنت دحام بن درداح الفايز الصخري.

وبحسب موقع ويكيبيديا، فقد أنجبت العنود الفايز الصخري للملك عبدالله أربع بنات ثم انفصلت عنه، وهن: جواهر، هلا، مها وسحر.

قضية العنود وبناتها المحتجزات

ناشدت العنود الفايز الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته للسعودية بالتدخل لإطلاق سراح بناتها الأربع المحتجزات من قبل والدهن منذ 14 سنة خلافًا لرغبتهن في أحد القصور في مدينة جدة. (حسب موقع ويكيبيديا)

ولفتت العنود الفايز إلى ان بناتها لم يحصلن لغاية الآن على هوية أو جواز سفر ويأكلن وجبة غذائية واحدة باليوم.

وذكرت العنود الفايز نقلًا عن صحيفة التايمز البريطانية أن بناتها الأربع "سحر ومهى وهلا وجواهر محتجزات بالقوة"، خلافًا لرغبتهن ومُنقطعات عن العالم الخارجي.

وأكدت العنود الفايز أن بناتها يحتجن إلى المساعدة ولإطلاق سراحهن فورًا وعلى أوباما أن يلقي الضوء على هذه القضية خلال زيارته للملك، وللوقوف على هذه التجاوزات ضد بناتها.

وقد عَيّن الملك أخ البنات غير الشقيق، لمراقبتهن ولتوثيق أي طلب لهن للخروج من القصر شريطة أن يخضع لتقييدات صارمة وأن يكون بهدف المشتريات فقط.

وذكر التقرير بأن الملك عبد الله بن عبد العزيز كان يدلل بناته الأربع ويسمح لهن بالسفر ويغدق عليهن الأموال والهدايا، ولكن بعد أن انفصل عن العنود الفايز، ذهبت إلى الأردن مع بناتها، لكنه أعادها مرة أخرى إلى السعودية، قبل أن يطلقها مرة أخرى، ويحتفظ بالبنات هذه المرة، فيما هربت هي إلى لندن.

وأرسلت صحيفة صاندي تايمز التفاصيل الكاملة لادعاءات الشقيقتين ووالدتهما إلى السفارة السعودية في لندن دون تلقي رد منها، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نقلت رسالة الوالدة العنود إلى رشيدة مانجو مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول العنف ضد المرأة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن الأميرة العنود الفايز تعيش منذ طلاقها في العام 2003 في لندن.