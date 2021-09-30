من هي والدة الأميرة هلا بنت الملك عبدالله آل سعود ذات الجنسية الأردنية؟

تصدر اسم الأميرة هلا بنت الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان الديوان الملكي السعودي وفاتها قبل ساعات.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأميرة الراحلة هلا بن عبدالله آل سعودي بعبارات الحزن والأسى، سائلين الله بأن يتغمد روحها الجنة.

وتزامنًا مع إعلان وفاتها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل ومعلومات تتعلق بحياة الأميرة هلا بالرغم من أن بيان الديوان الملكي لم يذكر أي تفاصيل تتعلق بها.

وذكرت التقارير والتي استندت على معلومات من موقع ويكيبيديا وصحف بريطانية وأمريكية بأن الأميرة هلا كانت محتجزة في أحد قصور جدة بعد انفصال والدها عن والدتها ذات الأصول الأردنية العنود الفايز الصخري.

وذكر التقرير بأن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز كان قد انفصل عن زوجته العنود الفايز الصخري في عام 2003، ومنذ ذلك الوقت وهي تعيش في لندن بعيدًا عن بناتها الأربع اللاتي قيل بأنهن محتجزات في جدة.

من هي العنود الفايز الصخري، زوجة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود؟

اسمها الكامل هو العنود بنت دحام بن درداح الفايز الصخري وهي ابنة أحد مشايخ عشيرة الفايز من بني صخر الشيخ دحام بن درداح البخيت الفايز في الأردن.

نالت لقب أميرة بعد زواجها من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حين كانت تبلغ من العمر 14 عامًا حين كان الملك يبلغ من العمر 44 عامًا حين كان قائدًا في الجيش.

وانجبت العنود الفايز الصخري من الملك عبدالله أربع أميرات وهن: جواهر، هلا، مها وسحر.

انفصلت العنود الفايز الصخري عن الملك عبدالله في عام 2003، ومنذ ذلك الوقت وهي تعيش في لندن.

قضية العنود وبناتها المحتجزات

ناشدت العنود الفايز الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك اوباما" خلال زيارته للسعودية بالتدخل لإطلاق سراح بناتها "جواهر، هلا، مها وسحر" المحتجزات من قبل والدهن منذ 14 سنة خلافًا لرغبتهن في أحد القصور في مدينة جدة فيما لفتت إلى أن بناتها لم يحصلن لغاية الآن على هوية أو جواز سفر ويأكلن وجبة غذائية واحدة باليوم.

وذكرت العنود الفايز، نقلا عن صحيفة التايمز البريطانية، أن بناتها الاربع "سحر ومهى وهلا وجواهر محتجزات بالقوة"، خلافًا لرغبتهن ومُنقطعات عن العالم الخارجي.

وزعمت العنود الفايز أن بناتها يحتجن إلى المساعدة ولإطلاق سراحهن فورًا وعلى أوباما أن يلقي الضوء على هذه القضية خلال زيارته للملك، وللوقوف على هذه التجاوزات ضد بناتها.

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز يدللهن ويسمح لهن بالسفر ويغدق عليهن الأموال والهدايا، وعندما انفصل عن العنود الفايز وذهابها الى الأردن مع بناتها أعادها مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة أخرى، ويحتفظ بالبنات هذه المرة، وتهرب هي إلى لندن.