"الذيل" المتحرك يتحول إلى موضة في بريطانيا

بدأت شركة Tail Company البريطانية الترويج لمنتجها الجديد والمتمثل بـ"الذيل" المتحرك النابض بالحياة وذلك بهدف كسر الروتين اليومي لمرتديه.

وكشفت الشركة بأن مبيعاتها من الذيل، الذي يحمل اسم miTail، وصلت خلال الفترة الأخيرة الى أكثر من 357 ألف ذيل يرتديه الشباب اليافعين في الشوارع والنوادي والمطاعم والمقاهي.

وتنتج الشركة ذيول حيوانات للأشخاص باختلاف أعمارهم، فيمكن للشخص لفه أو سحقه أو ثنيه أو تنسيقه مع إطلالته، وهي متوفرة للشباب والفتيات.

وتهدف الشركة بمنتجها الغريب إلى دفع الأشخاص للتعبير عن جانبهم المرح والبحث عن وسيلة لتعزيز التسلية بحياة الأفراد وكسر الممل اليومي.



وتم تزويد منتج MiTail بشحن USB-C سريع، ودعم Powerbank (حتى تتمكن من الاستمرار في العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات) وغطاء قابل للنزع يدويًا.

ويتم التحكم في الذيل بواسطة أحد التطبيقات، ويعمل على نظامي التشغيل Android و iOS، كما يمكن تغيير نمط حركته.

هل لديك الجرأة على تجربة هذا المُنتج في بلدك؟