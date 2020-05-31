الرئيس الليبيري يغني لـ"كورونا".. ومنظمة الـ"يونسكو" تنشرها بعدة لغات

أعلن مكتب الرئيس الليبيري "جورج ويا" أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو)، ستستخدم أغنية أصدرها لنشر التوعية حول فيروس "كورونا" المستجد.

ويأمل "ويا" أن تجد أغنيته، التي أصدرها شهر أبريل الماضي، أصداء في العالم وتساهم في الجهود الدولية للوقاية من فيروس "كورونا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يستغل "ويا" مهاراته الغنائية من أجل نشر التوعية، ففي عام 2014، وخلال تفشي وباء إيبولا، أصدر أيضًا أغنية توعية حين كان لا يزال سناتور.

وتحمل أغنية الرئيس الليبيري اسم " let’s stand together to fight coronavirus والتي تعني "دعونا نقف معًا لمحاربة كورونا".

​

وستكون الأغنية جزءاً من المرحلة الثانية لحملة " don't go viral" والتي تعني "لا تنتشر" والتي أطلقتها منظمة يونسكو، بهدف تثقيف المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا حول مخاطر الوباء.

وجاء في بيان لمكتب الرئيس: "يقول المنظمون إن الأغنية ستترجم الى اللغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها بي بي سي وفرانس 24. كما وطُلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء إفريقيا".

وأشار مكتب الرئيس أن "ويا" كتب الأغنية بنفسه وتضم الكلمات نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.

​

يذكر أن "ويا" كان أول لاعب من خارج أوروبا يتوج بجائزة الكرة الذهبية في عام 1995 بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع كل من باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقا في ثلاث مناسبات (1989، 1994 و1995) ولعب في مسيرته أيضًا مع كل من موناكو ومرسيليا الفرنسيين وتشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.