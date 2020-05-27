بعد عودة صلاة الجمعة والجماعة في تركيا... إقبال على السجادات ذات الاستخدام الواحد

في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد والسماح بأداء الصلاة في المساجد اعتبارًا من 29 من أيار الحالي تزايد الطلب على سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد.

وفقا لتصريحات مسؤول التسويق والمبيعات لدى شركة "براتيكسار – Pratikser" التركية، "جلال أرتان" فقد تلقت الشركة مؤخرًا الكثير من الطلبات على سجادات الصلاة المخصصة للاستخدام مرة واحدة، سواء من داخل البلاد أو خارجها.

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وأشار "أرتان" الى أن صادرات هذا النوع من سجادات الصلاة، وصلت حاليًا إلى دول عدة ومنها قطر والسعودية والإمارات والعراق.

وحول مواصفات السجادة، لفت أرتان، إلى انهم يصنعون سجادة الصلاة بطول 115 سم وعرض 60 سم، بشكل يسهل طيها ووضعها في الحقيبة أو السيارة.

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وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في تعميم أرسلته إلى الولايات التركية إنها ستسمح بأداء صلاتي الظهر والعصر فقط جماعة، إضافة إلى صلاة الجمعة في المساجد التركية.

وأوضح التعميم أن المساجد ستبقى مفتوحة في أوقات الصلوات الأخرى (الفجر، والمغرب، والعشاء)، لمن يريد أداء صلاة فردية.

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وستؤدى صلاة الجمعة في فناء المساجد إذا كانت الحالة الجوية ملائمة، بينما ستكون بقية الصلوات داخل المسجد.

وشددت التعليمات على ضرورة ارتداء كمامة طبية لكل مصلٍ بجميع صلوات الجماعة، ومنعت وجود أي أدوات قد تسهم في انتشار الفيروس داخل المساجد، مثل السبحة.

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وستكون المزارات الموجودة داخل المساجد مغلقة أمام الزوار، وسيوضع شريط لمسافة متر واحد على الأقل بعيدًا عن الجدران الخارجية للمزارات لمنع لمسها.

ولفتت الوزارة إلى أن صلاة الجمعة ستؤدى في المساجد التي تحددها السلطات المحلية في الولايات، بحيث توجد فيها مساحة مفتوحة كافية أو حديقة أو صحن للمسجد، وسيوجه المصلون لتعقيم أيديهم قبل الدخول للمساجد.

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