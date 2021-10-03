الرضيعة صاحبة أشهر صورة في مطار كابول .. تعرف على مصير "ليا"

تحوّل مقطع فيديو تهريب رضيعة تبلغ مدته 9 ثوانٍ الى رمزٍ لليأس الذي يكتنف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ويوثق مقطع الفيديو اللحظة التي تمت فيها تهريب رضيعة تبلغ من العمر 16 يومًا من ذراعها وتمريرها فوق الأسلاك الشائكة نحو أفراد مشاة البحرية الأمريكية في مطار كابول.

ومنذ ذلك 16 أغسطس، والعالم يتساءل عن مصير الرضيعة "ليا" وأين وصل بها الحال بعد تهريبها من موطنها نحو المجهول.

اليوم، وبعد يقارب الـ45 يومًا، كشف والد الفتاة، حميد، الذي لم يُنشر اسمه الكامل لأسباب أمنية، بأنه التقى أخيرًا بطفلته وزوجته.

وقال حميد: "رأينا أنا وزوجتي داخل محيط مطار حامد كرزاي الدولي حشد من الأفراد يحاولون الفرار من أفغانستان، في ذلك اليوم سلمت طفلتي إلى شخص غريب.. الشيء الوحيد الذي كانت على يقين منه هو أنه كان أحد أفراد مشاة البحرية، وأن ابنتي ستكون بأمان".

وأضاف "حميد" "كنت أعيش في مطار كابول طوال شهر أغسطس الماضي، وأعمل مترجمًا لمساعدة مشاة البحرية الأمريكية في جهود الإجلاء، ولم أحضر ولادة ابنتي قبل هذا التاريخ بـ16 يومًا".

وقال: "في 12 أغسطس، تلقينا معلومات تفيد بمقتل أشخاص أو اختفائهم.. ونتيجة لوجودي بالجيش كنت أعرف أن منزلي سيكون التالي، لذا طلبت من زوجتي التوجه إلى المطار مع رضيعتها".

وتمكن من رؤية زوجته وابنته وسط الفوضى من الجانب الآخر من السياج، وراقب لساعات أسرته وهي تحاول عبور البوابة.

وأضاف: "كنت أعلم أنها لن تنجح أبدًا.. سوف تسحق حتى الموت، لا قدر الله، أو تصاب بجروح بالغة، لكنني قلت لنفسي "تتأذى أفضل من أن تموت".

ووضعت الأسرة في رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة مع لاجئين آخرين، ورغم وصولهم إلى بر الأمان، إلا أن الأسرة لا تملك أي بطاقات هوية.

وكشف الأب بأن زوجته ورضيعته "ليا" تتواجدان حاليًا في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.