الزفاف الملكي: الأمير الحسين ورجوة على غلاف مجلة فرنسية

البوابة - تصدرت صورة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني برفقة عروسه الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف غلاف مجلة Point De Vue الفرنسية.

وجاء ظهور ولي العهد الأردني وعروسه الحسناء على غلاف المجلة الفرنسية بمناسبة اقتراب موعد زفافهما الملكي المقرر إقامته في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ.

واختارت المجلة واحدة من أجمل وألطف الصور التي جمعت الأمير الحسين بن عبدالله وخطيبته الآنسة رجوة والتي تم إصدارها بعد أيام من إعلان خطوبتهما في أغسطس 2022.

الأمير الحسين ورجوة على غلاف مجلة فرنسية

الأمير الحسين ورجوة آل سيف

واختارت الآنسة رجوة أن تكون إطلالتها الأولى أمام العالم برفقة خطيبها ولي العهد الأردني بطريقة مميزة.

وأطلت الآنسة رجوة آل سيف بفستان أبيض بياقة وأكمام منفوخة من علامة "اندرو جن - Andrew Gn” مع تسريحة ذيل حصان.

وحرصت الآنسة رجوة في صورتها على إبراز خاتم خطوبتها وهو من علامة Graff البريطانية.

الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وجاء تصميم خاتم خطوبة رجوة بقصة الإجاصة ومحاطة بأحجار الزمرد ومصنوع من الذهب الأبيض.

وذكرت مواقع ذات خبرة بعالم المجوهرات والماس، بأن سعر الخاتم، نظرًا لحجم الماس وقيراطه، قد يصل إلى حوالي 100000 يورو.

ووصف الصائغ إدواردو نافارو خاتم الآنسة رجوة بأنه "قطعة فريدة"، وقال: "إنه أسلوب كلاسيكي، لا يوجد أحجار ملونة، فقط الماس وذهب أبيض، على خلاف خاتم الأميرة النرويجية مارتا لويزا ذو".

تفاصيل خاتم رجوة آل سيف

خاتم رجوة آل سيف من علامة Graff

كما قارن الصائغ إدواردو نافارو خاتم رجوة مع خاتم أميرة موناكو شارلين الذي قدمه لها زوجها في عام 2010، حين ارتدت خاتمًا من مجوهرات ريبوسي مرصعًا بماسة كبيرة ومحاط بألماس صغير بقطع بريانت.

أميرة موناكو شارلي

وذكر أن خاتم رجوة أعاد إلى ذهنه صورة خاتم غريس كيلي، زوجة أمير موناكو رينيه الثالث، الذي كان يحتوي على ماسة كبيرة في الوسط بين ماسين أصغر حجمًا من الزمرد.

خاتم غريس كيلي، زوجة أمير موناكو رينيه الثالث

من هي رجوة آل سيف ؟

ومنذ إعلان الديو الديوان الملكي الأردني نبأ خطوبة ولي العهد الأمير الحسين، دخلت الآنسة رجوة دائرة الضوء وبدأ الكثيرون البحث عن تفاصيل تتعلق بحياتها الخاصة ودراستها وعائلتها.

رجوة آل سيف

اسمها: رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف

رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف الأب: خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف

خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف الأم: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري

السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري مكان الولادة: الرياض

الرياض تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994

28 أبريل 1994 العمر: 29عامًا

دراسة رجوة آل سيف