مع قرب حفل زفافها الملكي.. من سيصمم فستان رجوة آل سيف؟

البوابة - يترقب العالم أجمع متابعة تفاصيل حفل الزفاف الملكي المُنتظر والذي ستشهده المملكة الأردنية الهاشمية في الأول من يناير 2023 مع عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف في الأول من يناير 2023.

ومع مرور ما يقرب الـ 20 عامًا على آخر حفل زفاف ملكي كبير شهده الأردن، سيكون حفل زفاف الأمير الحسين من الآنسة رجوة آل سيف محط أنظار الكثيرين خاصة مع المهتمين بأخبار العائلات الملكية حول العالم.

وأعدت وكالات الأنباء العالمية والمواقع الإخبارية والمجلات المنوّعة عُدتها لمتابعة تفاصيل حفل الزفاف الملكي المنتظر، ونشرت توقعاتها حول مكان عقد القران وقائمة المدعوين وغيرها من التفاصيل.

اللغز الأكبر الذي يحيط بهذا الزفاف الملكي المنتظر، هو من المصمم الذي تم اختياره لفستان زفاف العروس؟ بالإضافة إلى توقع ما إذا كانت الآنسة رجوة ارتداء تاج جديد أم أنها ستحصل على تاج تملكه حماتها الملكة رانيا.

فستان زفاف رجوة آل سيف

وضمت قائمة المجلة 6 مصممين عالميين من الممكن أن تستعين بهم الآنسة رجوة في يومها الخاص:

المصمم اللبناني إيلي صعب

المصمم اللبناني زهير مراد

المصمم اللبناني - الإيطالي طوني ورد

المصمم السوري رامي العلي

المصمم اللبناني رامي كادي

المصمم اللبناني جورج شقرا

المصمم اللبناني كريكور جابوتيان

المصمم السعودي يحيى البشري

المصممة السعودية هنيدة الصيرفي

المصمم الإيطالي جورجيو أرماني

أحد مصممي دار ديور

اختار موقع البوابة بعضًا من تصاميم أشهر مصممي الأزياء حول العالم، والتي قد تليق بذوق الآنسة رجوة.

إيلي صعب

يُعد المصمم اللبناني إيلي صعب المعروف بفساتينه المُتقنة خيارًا مرجحًا جدًا لزوجة ولي العهد.

ورجحت المجلة بأن يكون الخيار المحتمل لفستان زفاف الآنسة رجوة هو أن يكون ذو أكمام طويلة ومصنوع من قماش الدانتيل الفاخر.

زهير مراد

قد تختار فستان من تصميم زهير مراد بتصميم عصري مع "التول" الملفوف حول الكتفين، وخصر ضيق مميز، مع بعض العناصر الفضية المنسوجة في جميع أنحاء القماش والتي تضفي على الفستان شيئًا عصريًا وتجعله تحفة فنية.

طوني ورد

قد تختار الآنسة رجوة فستان من تصميم فستان طوني وارد مزين بأكمام طويلة مع تطريزات من الدانتيل وقوس دراماتيكي في الخلف.

رامي العلي

قد تختار فستان من تصميم رامي العلي مصنوع من الدانتيل المتلألئ بأكمام طويلة وطيات ناعمة من الناحية العلوية.

رامي القاضي

خيار أكثر غرابة ولكنه مع ذلك يعد مناسبًا جدًا للأميرة المستقبلة أن تظهر بفستان على شكل بدلة مصمم من الحرير والدانتيل وذلم لإضافة لمسة من الحداثة إلى الفستان الكلاسيكي.

جورج شقرا

اشتهر مصمم الأزياء اللبناني الشهير بتحول فساتين الحكايات الخيالية إلى واقع مع إضافة لمسة من التول والكشكشة، والتي قد يكون خيرًا مناسبًا للأميرة الشابة.

كريكور جبوتيان

المصمم اللبناني المعروف بإبداعاته الفاخرة هو خيار وارد لفساتين الزفاف فهو معروف بالتطريز المعقد والخياطة التي لا تشوبها شائبة هي ما يجعل التصاميم مميزة للغاية وبالتالي فهي خيار آخر محتمل ليوم رجوة الكبير.



