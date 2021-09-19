على وحدة ونص.. وصلة رقص لوزير لبناني تثير الجدل على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يرقص بطريقة احترافية في أحد المناسبات قيل بأنه وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار.

ويظهر الرجل الذي قيل بأنه المسؤول اللبناني في الفيديو وهو يهز خصره تمامًا كالراقصات الشرقيات على أنغام أغنية "يا بنت السلطان".

وأثار الفيديو استياء الشارع اللبناني في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية وتفاقم المأساة المعيشيّة وتدهور القدرة الشرائية للرواتب واستمرار تفشّي فيروس كورونا وانهيار الليرة واحتكار البنزين لدى الحيتان من التجار والمسؤولين.

وقال عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس المسؤول اللبناني بل أحد مدربي الرقص المعروفين في لبنان.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار قد أثار جدلًا قبل أيام حين تحدث عن كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية: "إلى اليوم الشعب الصيني لا يستعمل الحفاضات، الإمبراطورية الصينية الاقتصادية، البديل هو ما كنا نستعمله في الماضي: فوط يمكن غسلها، كذلك يمكن الاستعاضة عن المحارم الورقية بفوط يمكن غسلها وكيّها وإعادة استخدامها، نحن أمام حرب اقتصادية، الليرة يجب أن تكون مخصصة للحاجة القصوى، الحفاضات والمحارم الورقية ليسا الحاجة القصوى".

وأثار تصريح الوزير حجار موجة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، في الفيديو الذي تبين أنه قديم وتم تداوله بكثافة غداة إعلان حكومة نجيب ميقاتي.