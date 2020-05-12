السعودية المرتدة عن الاسلام فايزة المطيري تنشر فيديو لزفافها من داخل الكنيسة.. وقبلة ساخنة لزوجها الكندي

عادت الناشطة السعودية فايزة المطيري والتي أعلنت ارتدادها عن الدين الاسلامي مطلع العام الحالي الى إثارة الجدل مجددًا حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل".

وشاركت المطيري عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" فيديو جديد من حفل زواجها من الكندي "جو" الذي أقامته في كنيسة بكندا.

Fayza and Jo wedding, here is a small clip of the full video on my YouTube channel https://t.co/TLuAugyD1G pic.twitter.com/3qnb8k7fJU — فايزة المطيري ♐️ (@f1122019) May 10, 2020

وظهرت المطيري في الفيديو بفستان زفاف نسقته بتاج على الرأس مع صليب، وعلقت قائلة: "زفاف فايزة وجو، هذا مقطع صغير من الفيديو الكامل على قناتي على YouTube".

وقالت في تغريدة ثانية: "شكرًا لكم على المباركات كان ودي أعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف".

الناشطة السعودية "فايزة المطيري" تنشر صور لزواجها من الكندي "جو" والذي أقيم في كنيسة!



"يُذكر أنها أعلنت تركها الدين الإسلامي واعتناق المسيحية في بداية 2020" pic.twitter.com/MEhz1VoNBk — We Heard Rumors (@whrumor) May 11, 2020

وتعرّف المطيري عن نفسها بأنها ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا، وكانت في السابق محجبة إلا انها اختارت بعدها أن تخلع الحجاب، ثم أعلنت اعتناقها الدين المسيحي.

وعلقت المطيري على موضوع تحولها للمسيحة عبر "تويتر": "الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد، كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب".

"الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ✌🏼٢٠٢٠ pic.twitter.com/keFVqWXmcE — فايزة المطيري ♐️ (@f1122019) December 31, 2019

وسبقت المطيري هذه التغريدة بتدوينة اخرى قالت فيها: "قررت في الساعات الأخيرة من عام 2019، أنني سأري نفسي، حتى لو كان ذلك خطيرًا على حياتي. بسبب عائلتي والحكومة السعودية. حصلت أخيرًا على حريتي منذ أن طلبت اللجوء والآن كندا هي بلدي".