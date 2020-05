السعودية المرتدة عن الاسلام فايزة المطيري تنشر فيديو لزفافها من داخل الكنيسة.. وقبلة ساخنة لزوجها الكندي

عادت الناشطة السعودية فايزة المطيري والتي أعلنت ارتدادها عن الدين الاسلامي مطلع العام الحالي الى إثارة الجدل مجددًا حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل".

وشاركت المطيري عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" فيديو جديد من حفل زواجها من الكندي "جو" الذي أقامته في كنيسة بكندا.

Fayza and Jo wedding, here is a small clip of the full video on my YouTube channel https://t.co/TLuAugyD1G pic.twitter.com/3qnb8k7fJU