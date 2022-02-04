السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد آل سعود

نعى الديوان الملكي السعودي يوم الأربعاء، 2 فبراير 2022 - 1 رجب 1443، الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان الديوان أن صلاة الجنازة ستقام للأمير الراحل عقب صلاة عصر الخميس في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ونعى أعضاء من آل سعود ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير فيصل بن خالد سائلين الله أن يغر له ويتغمد روحه الجنة.

كما تناقل النشطاء على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية صورة للأمير الشاب الذي بدا في الثلاثينيات من عمره.

لا حول ولا قوة الا بالله

انتقل الى رحمة الله الأمير #فيصل_بن_خالد_بن_فهد بن ناصر بن عبدالعزيز

اللهم ارحم هذا الوجه البشوش طيب القلب وعوض شبابه في الجنه واسكنه الفردوس الأعلى ..

إنا لله وإنا إليه لراجعون pic.twitter.com/i7nF2eAAmu — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) February 2, 2022

اللهم إغفر وأرحم عبدك فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك واللهم أربط على قلب والديه وألهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.#فيصل_بن_خالد_بن_فهد pic.twitter.com/OJFWaPelej — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) February 2, 2022

من هو الأمير فيصل بن خالد بن فهد

هو أحد أبناء الأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة سارة بنت نايف بن عمر بن ربيعان.

ولدى الأمير فيصل شقيق وشقيقة وهما:

الأمير فهد بن خـالد بن فـهد بن ناـصر بن عـبدالعـزيز آل سعود.

الأميرة الجوهرة بنت خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

دراسته

حصل على شهادته والمؤهل التعليمي من جامعة سان ماثيو الأمريكية.

مناصب الأمير فيصل بن خالد

عمل الأمير فيصل بن خالد مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين، كما شغل العديد من المناصب في الدولة.

شغل منصب رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية.

عين بأمر ملكي على منطقة العسير بتاريخ 16/5/2007 م.

اشتهر بامتلاكه أكبر أنواع المزارع للخيول العربية الأصيلة في المملكة السعودية.

عرف عنه الاهتمام الشديد للشعر ورعاية الموروث والمحاورة والأصالة.

سبب وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد

صرحت بعض الصحف أنه الأمير فيصل توفي بعد صراع مع المرض.