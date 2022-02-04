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السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد آل سعود

منشور 04 شباط / فبراير 2022 - 10:50
وفاة الأمير فيصل بن خالد
وفاة الأمير فيصل بن خالد

نعى الديوان الملكي السعودي يوم الأربعاء، 2 فبراير 2022 - 1 رجب 1443، الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان الديوان أن صلاة الجنازة ستقام للأمير الراحل عقب صلاة عصر الخميس في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الأمير فيصل بن خالد

ونعى أعضاء من آل سعود ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير فيصل بن خالد سائلين الله أن يغر له ويتغمد روحه الجنة.

كما تناقل النشطاء على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية صورة للأمير الشاب الذي بدا في الثلاثينيات من عمره.

من هو الأمير فيصل بن خالد بن فهد

هو أحد أبناء الأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة سارة بنت نايف بن عمر بن ربيعان.

ولدى الأمير فيصل شقيق وشقيقة وهما:

الأمير فهد بن خـالد بن فـهد بن ناـصر بن عـبدالعـزيز آل سعود.

الأميرة الجوهرة بنت خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

دراسته

  • حصل على شهادته والمؤهل التعليمي من جامعة سان ماثيو الأمريكية.

مناصب الأمير فيصل بن خالد

  • عمل الأمير فيصل بن خالد مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين، كما شغل العديد من المناصب في الدولة.
  • شغل منصب رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية.
  • عين بأمر ملكي على منطقة العسير بتاريخ 16/5/2007 م.
  • اشتهر بامتلاكه أكبر أنواع المزارع للخيول العربية الأصيلة في المملكة السعودية.
  • عرف عنه الاهتمام الشديد للشعر ورعاية الموروث والمحاورة والأصالة.

سبب وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد

صرحت بعض الصحف أنه الأمير فيصل توفي بعد صراع مع المرض.

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كلمات دالة:الديوان الملكي السعوديالمملكة العربية السعوديةالأمير فيصل بن خالد

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