السعودية وعد العساف تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب.. وتعلق: كبرت ولازم أنستر

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار نجمة "سناب شات" وعد العساف ارتداء الحجاب والالتزام به.

ونشرت وعد مقطع فيديو عبر "سناب شات" وهي ترتدي الحجاب مشيرة إلى أن الإنسان يتغير ويكبر في السن ولا يظل على حاله.

وأكدت وعد بأن قرار ارتداء الحجاب والالتزام به جاء بدافع شخصي ولم يرغمها أحد على ذلك وبأنه حان الوقت أن "تلتزم وتنستر". (حسب قولها)

وعلقت على إحدى المتابعات قائلة لها: "يلعن أم الاستفزاز مسوية كبيرة"، لترد عليها: "ما أحب التعليقات اللي زي كدة.. مسوية كبيرة وحركاتك متغيرة.. يا جماعة إحنا نعرف إنه البني أدم يكبر ويتغير.. هذه فطرة ربنا خلقنا عليها.. طبيعي إنه صوتي يتغير.. أسلوبي يتغير.. شكلي يتغير.. الله خلقني كذا.. الله حط فينا هالشي نكبر ونتغير.. مستحيل في بني أدم ما يتغير ما يكبر.. فافهموا ما حدا حيقعد زي مهو طبيعي نكبر".

وفي المقابل، تلقت وعد ردود فعل واسعة وإيجابية، متمنية لها الثبات ومباركة لها هذه الخطوة، إلا أن عددًا كبيرًا علقوا بأن هذه الخطوة -فقط- لإثارة الجدل والعودة للأضواء.

يذكر أن وعد كانت قد أثارت جدلًا منذ فترة حين حلت ضيفة على برنامج "حراك مع ملاك" مع الإعلامية ملاك الحسيني هاجمت فيه نجم "سناب شات" فحيان.

وحين سألت الإعلامية الطفلة إن كانت تعتبر "فيحان" قدوة، خاصة في حلقاته الخاصة بالأطفال، إلا أن الطفلة وعد أنكرت متابعتها لـ"فيحان" مؤكدة أنها "لا تتابع من مثله، وأنها تفضل متابعة الميك اب ارتست والمصممات".

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