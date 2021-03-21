دعمت المثلية وحاربت الحجاب والنقاب وانتقدت الختان.. تصريحات لنوال السعداوي أثارت فيها جدلًا عارمًا

توفيت الكاتبة المصرية نوال السعداوي قبل ساعات بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن السعداوي تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وكانت نجلة السعداوي قد كشفت قبل أيام بأن والدتها تعاني من صعوبة في بلع الطعام وهو ما اضطر على إثرها لتركيب أنبوبة في المعدة لتسهيل البلع.

من هي نوال السعداوي؟

ولدت نوال السعداوي في (27 أكتوبر 1931) وهي طبيبة أمراض صدرية وطبيبة أمراض نفسية، كاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، كما أسست جمعية تضامن المرأة العربية عام 1982، كما ساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان.

استطاعت أن تنال ثلاث درجات فخرية من ثلاث قارات:

في عام 2004 حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا.

في عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا.

في عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.

مناصب شغتها نوال السعداوي

شغلت نوال السعداوي العديد من المناصب مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة في القاهرة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي.

كما نالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة. وأسست جمعية التربية الصحية وجميعة للكاتبات المصريات. وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحرره في مجلة الجمعية الطبية.

تصريحات مثيرة لنوال السعداوي

الحجاب والنقاب من العبودية وضد الأخلاق والأمن

قالت أن الحجاب من العبودية، وهناك مدارس في الإسلام ضد الحجاب، وبأن من يفسرون الأديان هي القوة السياسية، وكل نظام سياسى يفسر الدين كما يشاء

نوال السعداوي تطالب أعضاء البرلمان بإلغاء مادة "ازدراء الأديان"

نوال السعداوي: المسيح ابن الله وأنا بنت الله، وتفكيري حر

نوال السعداوي: تهمة "ازدراء الأديان" مزيَّفة ومسيَّسة وسبوبة لهواة الشهرة

نوال السعداوي لـ"الموندو" الإسبانية: السادات دعم التطرف الإسلامي ودمر البلد

نوال السعداوي: الحجاب رمز للقمع واضطهاد المرأة.. وعدد المحجبات بلغ 95%

نوال السعداوي: المرأة وضعت الحجاب وفقًا للأسلمة وضيقت الجينز وفقا لموضة الغرب

نوال السعداوي: ثورة يناير أجهضت ونقاتل للتحرر من الحكم الديني

نوال السعداوي: والدى تعلم بالأزهر وثار ضده.. والإيمان بالوراثة باطل

نوال السعداوى: المرأة تضحى بعقلها من أجل سجن الأمومة الذي تخلصت أنا منه

نوال السعداوى: كثير من السيدات العبقريات انتهت عبقريتهم بالقهر الزوجي والأمومة

نوال السعداوى: طلقت جوزي لما رفع صوته علىّ

نوال السعداوى: المرأة ليست ملاذًا للرجال ولها دور أساسي في المجتمع

نوال السعداوى: الختان أمر خاطئ.. والزواج المثلي مش حرام

نوال السعداوى: تقبيل الحجر الأسود والطواف حول الكعبة أفعال وثنية

نوال السعداوى: ثلث العالم "مثليين" وتغيرت القوانين ليتزوجوا من نفس جنسهم

نوال السعداوى: كتبت "إلى الله" وعمري 7 سنوات

نوال السعداوى: مصر لا تستحقني.. وقرفانة من الانفلات الجنسي للرجال تحت اسم الشريعة

إعلان مليء بالدببة يلفت الأتراك.. وروائح معطرة تملأ شوارع إسطنبول

فيديو جديد يثير الجدل على تيك توك... هل أنت كبير لدرجة عدم سماع الصوت المزعج؟

خرائط غوغل تلتقط صورة محرجة وغريبة لزوجين.. ماذا كانا يفعلان على الشاطئ؟