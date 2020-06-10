"السلام تحية".. يمنيون يتجنبون المصافحة والتحية التقليدية بطريقة "أنيقة"

تسبب فيروس "كورونا" بتغيير الكثير من الأمور التي اعتدنا عليها، فبعد أن كان له تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والقمم الرئاسية والمؤتمرات السياسية، وصل الأمر إلى الأفعال اليومية التي تمارسها الشعوب.

وفي الوقت الذي أكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس ينتقل من المصابين إلى أي شخص معافى كما تنتقل "نزلة البرد" و"الإنفلونزا العادية" ما يجعل الكثير من العادات اليومية سببًا في انتشار الأمراض مثل المصافحة والتحية التقليدية.

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وينتشر الفيروس بشكل أكبر عبر الملامسة والمصافحة والتقبيل والعناق، وهي العادات التي تنتشر بين الشعوب العربية بشكل أكبر نوعاً ما من بقية شعوب العالم وهو ما دفعهم الى الاتزام بارتداء الكمامة.

ولتجنب المصافحة والالتزام بإجراءات الوقاية، انتشرت في اليمن مؤخرًا كمامات مكتوب عليها "السلام تحية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لبعض الأشخاص وهم يرتدون كمامات مكتوب عليها السلام تحية.

ويتم كتابة هذه العبارة لتجنب الإحراج بمصافحة الأشخاص ليكتفي القادم بقراءة العبارة وتجنب إحراج صاحبها بالمصافحة.

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يذكر أن مصادر طبية وفاة 36 من الفرق الطبية في اليمن نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في البلاد بسرعة كبيرة، وسط عجز كامل للسلطات الصحية ومنظمات الأمم المتحدة عن مواجهة الوباء.

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وبحسب الإحصائية التي كشفتها نقابة الأطباء اليمنيين، فإن النسبة الأكبر لعدد وفيات الفرق الطبية تركزت في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي مع تسجيل 18 حالة وفاة، ثم جاءت بعدها مدينة عدن "جنوب البلاد"، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بمعدل عشر وفيات من الفرق الطبية، وتوزعت بقية الأرقام على المدن الأخرى.

كيف تتصرفون لتفادي المصافحة والالتزام بإجراءات الوقاية؟

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