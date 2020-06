الملكة رانيا تظهر بالكمامة الطبية.. وتعلّق: "في أصعب الأوقات تظهر هذه الصفات"

في الظروف اللي مرينا فيها الفترة الماضية لقينا العديد ممن ساعدوا مجتمعاتهم في مجالات مختلفة، ومنهم كان فريق عمل منصة الطبي والجمعية الملكية للتوعية الصحية اللي قاموا بدور مهم في نشر الوعي عن فيروس كورونا. الله يعطيكم العافية #الأردن #حب_الأردن It has been heartening to see so many people step up to the plate and help during the past few months. The teams behind digital health platform Altibbi and the Royal Health Awareness Society have both done crucial work in raising awareness around COVID-19. Thank you! #Jordan #LoveJO

