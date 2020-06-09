الملكة رانيا تظهر بالكمامة الطبية.. وتعلّق: "في أصعب الأوقات تظهر هذه الصفات"

التقت زوجة العاهل الأردني الملكة رانيا أمس الاثنين، عددًا من متطوعي وشركاء الجمعية الملكية للتوعية الصحية وفريق عمل منصة الطبي لتشكرهم على جهودهم في نشر الوعي بين المواطنين الأردنيين خلال جائحة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأعربت الملكة خلال اللقاء عن شكرها للجهود التي بذلتها هذه الجهات خلال الفترة الماضية مؤكدة أهمية الوعي والوقاية عند الجميع، مع عودة الانفتاح والحياة لطبيعتها وزيادة التفاعل بين الناس.

وأكدت الملكة خلال اللقاء بأن الأوضاع تُظهر الصفات الجميلة والخير في المجتمع وقدمت الشكر لكل طبيب شارك في تقديم المساعدة على الخط الخاص بـ"كورونا"، ولكل العاملين في المجال الصحي على جهودهم الكبيرة في احتواء انتشار الوباء.

وكتبت الملكة رانيا معلقة على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": في الظروف اللي مرينا فيها الفترة الماضية لقينا العديد ممن ساعدوا مجتمعاتهم في مجالات مختلفة، ومنهم كان فريق عمل منصة الطبي والجمعية الملكية للتوعية الصحية اللي قاموا بدور مهم في نشر الوعي عن فيروس كورونا. الله يعطيكم العافية".

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وحرصت الملكة رانيا خلال ظهورها الذي يعد الثاني لها منذ تفشي وباء "كورونا" في الأردن على ارتداء الكمامة الطبية للتأكيد على أهمية اتباع تعليمات وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس "كورونا".

أما فيما يتعلق بإطلالتها، فقد نسقت الملكة رانيا قميصًا مخططًا باللونين الأبيض والأزرق من علامة Silvia Tcherassi Sovicile مع بنطال كحلي اللون من علامة Chloe الشهيرة.

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يذكر أن الأردن سجل أمس الإثنين 23 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح العدد الكلي، 831 حالة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن مستجدات الحالة الوبائية في الأردن، أن الحالات توزعت كالتالي: 11 من خارج الأردن وموجودون في الحجر الصحي، وقادمين من باكستان، و6 حالات لسائقي شاحنات، أحدهم أردني، و6 حالات مخالطين لمصاب في عمان اكتشفت إصابته أمس.

وتابع وزير الصحة، أن حالات الشفاء اليوم بلغت 20 حالة، ولم تسجل أية وفاة.

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