السماء تتحول إلى اللون الأخضر وتثير الرعب في أمريكا

شهد سكان مدينة سوفولز في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية قبل أيام مشهدًا أثار الرعب في قلوب الكثيرين الذين سرعوا لتوثيق اللحظة التي تحولت فيها السماء فوق رؤوسهم للون الأخضر الداكن.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو تُظهر السماء ذات اللون الأخضر مما تسبب في حيرة مستخدمي موقع التدوين "تويتر" الذين تساءلوا عن السبب الذي جعلها تظهر بهذا اللون الغريب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) على موقعها الإلكتروني إن العواصف التي ضربت شلالات سيوكس في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية قبل أيام تسببت فيما يعرف بـ "ظاهرة ديريتشو".

ظاهرة ديريتشو

ديريتشو هي ظاهرة مناخية تحدث عندما ترتبط رياح شديدة سرعتها (158 كيلومترًا) مع العواصف الرعدية ذات السرعة الفائقة التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة.

وقال عالم الأرصاد الجوية، إسحاق لونجلي: "ارتبطت هذه السماء الخضراء بالعواصف الشديدة التي اجتاحت منطقة شلالات سيوكس خلال فترة ما بعد ظهر يوم الخامس من يوليو، مما جعلها أكثر اخضرارًا من الوضع الطبيعي".

وأضاف: "هذا بالطبع لفت انتباه الكثيرين الذين لم يروا سماء خضراء بهذا الشكل من قبل".

السماء تتحول إلى اللون الأخضر

نقلت مجلة "ساينتفك أمريكان" عن كريج بوهرين، الفيزيائي وخبير العواصف الرعدية، قوله إن "ترتبط السماء الخضراء بالعواصف الممطرة خاصة في المناطق التي تشتد فيها الأعاصير".

من جهته قال عالم الأرصاد الجوية كورج مارتن: "كشف الرسم البياني إن العواصف الرعدية تتسبب في ظهور السماء بلون مائل إلى الأخضر، حين تبدأ زاوية الشمس ببطء في الاقتراب من الأفق، وتحدث هذه الظاهرة الجوية عندما تحمل السحب الكثير من الماء وتسمح للضوء الأزرق بالمرور عبر سحابة العاصفة، فيختلط الضوء الأزرق بضوء الشمس الأحمر، وتتحول السماء إلى اللون الأخضر".