في عيدها الـ 63 .. السيرة الذاتية لـ الشيخة موزة بنت ناصر

احتفلت الشيخة موزة بنت ناصر المسند، زوجة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني ووالدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد خليفة آل ثاني، يوم أمس السبت، 15 يناير 2022، بعيد ميلادها الـ 63.

الشيخة موزة بنت ناصر المسند

ولدت الشيخة موزة بنت ناصر المسند في 15 يناير 1959 وهي ابنة المعارض ناصر بن عبد الله المسند المعروف بنشاطه السياسي ضد الأمير السابق أحمد بن علي آل ثاني.

في عام تزوجت الشيخة موزة بنت ناصر المسند من حمد بن خليفة آل ثاني عندما كان وليا للعهد.

تعليم الشيخة موزة

في عام 1986 حصلت الشيخة موزة على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة قطر.

حصلت على درجة الماجستير في السياسة العامة في الإسلام من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة.

في عام 2003 حصلت الشيخة موزة على دكتوراه فخرية في رسائل إنسانية من جامعة فرجينيا كومونولث.

كما حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة تكساس أي آند إم وجامعة كارنيجي ميلون وإمبريال كوليدج لندن وجامعة جورجتاون.

مناصب الشيخة موزة

تترأس الشيخة موزة حاليًا مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي تتميز بمشروعها الرائد، المدينة التعليمية حيث يتمركز التميز الأكاديمي، وتضم فروعًا لجامعات ومؤسسات دولية مرموقة.

في عام 2003 عينت الشيخة موزة مبعوثًا خاصًا للتعليم الأساسي والعالي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو بهدف التروج للعديد من المشاريع الدولية الهادفة إلى تحسين مستوى التعليم وجعله متوفرًا في مختلف أنحاء العالم.

في عام 2005 تم اختيار الشيخة موزة لتكون أحد أعضاء المجموعة الرفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي أسسها أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان.

خلال الفترة من 2009 إلى 2014 شغلت منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة.

خلال الفترة من 2006 إلى 2012 شغلت منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم، حيث ساعدت في إحداث إصلاحات عديدة فيما يخص المدارس العمومية ونظام الرعاية الصحية في قطر.

تترأس الشيخة موزة مجلس إدارة سدرة للطب، وهو مستشفى للتدريب والبحث والذي من المقرر أن يصبح مؤسسة رائدة متخصصة في رعاية صحة المرأة والطفل.

تترأس شركة مشيرب العقارية وهي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطر، وهي شركة للتطوير العقاري المستدام الرائد في دولة قطر والمالك والمطور لمشروع مشيرب قلب الدوحة وهو أحد أذكى أحياء المدينة وأكثرها استدامة في العالم.

مبادرات الشيخة موزة بنت ناصر

طورت مبادرتين تهدفان إلى تعزيز التنمية والاستقرار:

في عام 2012، أطلقت مبادرة مؤسسة التعليم فوق الجميع والتي تسعى لتقديم تعليم جيد للأطفال المحرومين من التعليم الأساسي واعتماد خطوة عالمية تركز بشكل خاص على المناطق المتضررة من الفقر والنزاعات والكوارث.

في عام 2018، حقق برنامج "علِّم طفلًا" التابع لـمؤسسة التعليم فوق الجميع هدفه الأولي المتمثل في ضمان تعليم 10 ملايين طفل مهمش، كما يواصل البرنامج السعي لتعليم الأطفال المحرومين من التعليم في جميع أنحاء العالم.

ألقاب وجوائز نالتها الشيخة موزة

نالت الشيخة موزة العديد من الجوائز من بينها:

ميدالية كارنيجي للعمل الخيري وجائزة جورج بوش للتميز في الخدمة العامة.

في سنة 2009، تم تقديمها في أكاديمية الفنون الجميلة التابع لمعهد فرنسا.

في عام نالت2007 جائزة المعهد الملكي للشؤون الدولية المرموقة لإسهاماتها في الارتقاء بالعلاقات الدولية.

الحياة الأسرية لـ الشيخة موزة بنت ناصر