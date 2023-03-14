الشرطة الإيرانية تستنفر بحثًا عن فتيات رقصن بالشارع العام

البوابة - بدأت قوات الأمن الإيرانية عملياتها للبحث عن خمس فتيات أحدثن ضجة على الإنترنت خلال اليومين الماضيين بعد ظهورهن بفيديو راقص في أحد شوارع بلدة إكباتان غربي طهران.

وأفادت الأنباء أن الشرطة الإيرانية تبحث عن من الفتيات الإيرانيات المراهقات لنشرهن مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك - TiKTok" لأنفسهن يرقصن على أغنية Calm Down لـ"سيلينا غوميز" والنيجيري "ريما".

الشرطة الإيرانية تستنفر

This is an ordinary scene in most cities around the world. But in #Iran, it's an act of defiance. Young #IranianWomen dancing in Ekbatan Town in west #Tehran #IranianRevolution #IranRevoIution2023 #InternationalWomensDay pic.twitter.com/g0pHrisWPe — Maziar Bahari (@maziarbahari) March 9, 2023

وحذر صاحب حساب شهرق إكباتان على تويتر، الذي يغطي أخبار المظاهرات ضد النظام الإيراني، من أن الشرطة بدأت عمليات المراهقات اللاتي ظهرن في مقطع الفيديو وتحدين الأنظمة والقوانين بالرقص في الشارع العام وبدون غطاء للرأس.

وقال صاحب الحساب أن الشرطة المحلية بدأت التحقق من مقطع الفيديو واستجواب الحراس وبالإضافة إلى تفقد كاميرات المراقبة للمبنى 13 للتعرف على الفتيات اللاتي كن يرقصن خاصة وأنه جرى تصويره في بلدة إكباتان التي تعد بؤرة احتجاجات ضد النظام في الأشهر الأخيرة.

كما أفاد شهرق إكباتان أنه تم إلغاء تفعيل صفحة إنستغرام التي نُشر فيها فيديو الرقص لأول مرة في 8 مارس، تزامنًا مع الاحتفال بـ”يوم المرأة العالمي”.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادت التعليقات بـ "تحدي" الفتيات لقيود الدولة الخانقة والمتشددة والذي يمنع النساء من الخروج بدون غطاء على الرأس أو القيام بأفعال "منافية للآداب العامة" لكن الكثير من النساء والفتيات يتجاهلن بشكل واضح القوانين التي فرضتها الدولة منذ وفاة محساء أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، في سبتمبر 2022، في حجز شرطة الآداب بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

شجاعة فتيات إيران

ووصف الصحفي الكندي الإيراني مازيار بهاري ما قامت به الفتيات الخمس بالرقص في الشارع العام "شجاعة" خاصة وأن مثل هذه الأفعال تعد "تحديًا" في دولة مثل إيران.

فيما غرد الصحفي نهيات تيزوش قائلًا: "أتساءل عما إذا النيجيري ريما يعرف أن أغنيته #CalmDown هي خلفية عمل شجاع من قبل الشابات الإيرانيات؟".

وكانت محكمة إيرانية قد حكمت في يناير / كانون الثاني الماضي على اثنين من المدونين، أمير أحمدي وخطيبته استياج حقيغي، بالسجن لمدة 21 عامًا لنشرهما مقطع فيديو لهما وهما يرقصان في ساحة آزادي بوسط طهران.