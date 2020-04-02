الشعب البريطاني يحيي الكوادر الطبية بـ"التصفيق" من الشرفات.. ورئيس الوزراء ينضم لهم

تبنى العديد من شعوب العالم "مبادرة لطيفة" لدعم الكوادر الطبية المتواجدة في الصفوف الأمامية في وجه فيروس "كورونا" المُستجد بالتصفيق من الشرفات خلال فترة الحجر المنزلي.

وتطورت هذه المبادرة في عدد من دول العالم إلى تشغيل الأغاني الوطنية كما حدث في الأردن أو الأغاني الشعبية كما حدث في لبنان ومصر أو النشيد الوطني كما فعل الشعب السعودي.

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شاهد.. ردة فعل رجل أمن بعد سماع النشيد الوطني من نافذة أحد المنازل pic.twitter.com/85RXcexGcN — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 1, 2020

في حين تطورت هذه المبادرة في عدد من الدول الأوروبية الى إطلاق الأجراس والصافرات خلال فترة حظر التجول، كرسالة من المواطنين إلى حكوماتهم للتضامن والتشجيع على إدارة الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

وفي السويد، خرج سكان العاصمة السويدية ستوكهولم من شرفات المنازل، رافعين أعلام بلادهم بالتصفيق خلال ساعة محددة في توقيت حظر التجول.

وبتزايد أعداد الإصابات في بريطانيا، اتجه عدد من الشباب إلى شكر القائمين على مجال الصحة، بالتصفيق وإطلاق الصافرات في يوم محدد في الأسبوع.

كما شارك فى هذه المبادرة الكثير من الرموز السياسية والاجتماعية فى البلاد، مثل رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، الذى خرج ليلة الخميس أمام "دوانينج ستريت" ليشارك في التصفيق هو ووزير المالية، وذلك قبل ساعات من إعلان إصابته بفيروس "كورونا".

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كما شارك دوق ودوقة كامبريدج الأمير "وليام" و"كايت" في المبادرة من خلال فيديو لأبنائهما وهم يشاركون في مبادرة التصفيق.

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وحققت الحملة تفاعلًا كبيرًا في هولندا، حتى أعلنت العائلة الملكية في هولندا الانضمام إلى المبادرة، بالتصفيق لجميع الأطباء وهيئة التمريض والعاملين في القطاع الصحي، تقديرًا لدورهم في مكافحة "كورونا".

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