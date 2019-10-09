"الشمبانزي بدل السياسيين في مجلس العموم".. لوحة لـ"بانكسي" تُباع بسعر فلكي

بيعت لوحة للفنان المجهول "بانكسي" والتي تظهر الشمبانزي تجلس في مجلس العموم بدلًا من السياسيين بحوالي 10 ملايين جنيه إسترليني أي ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي.

وكشفت دار "سوذبي" للمزادات أن لوحة "Devolved Parliament"، الذي يحل فيه الشمبانزي محل السياسيين في مجلس العموم، قد عرضت مبدئيًا مُقابل سعر تقديري يتراوح بين 1.5 مليون و2 مليون جنيه إسترليني، لكن السعر الذي بيعت فيه يعتبر قياسيًا لعمل فنان مجهول الهوية.

وخلال المناقصة التي استمرت نحو 13 دقيقة، بيعت اللوحة بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني، أضيفت إليها الرسوم مع إعطاء سعر نهائي قدره 9،799،500 جنيه إسترليني (12.2 مليون دولار).

وكتب "بانكسي" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "سعر قياسي للوحة، من العار أنني لم أعد أمتلكها".

كما أشار الفنان المجهول الى أن عائدات هذه الصورة ستخصص لشراء قارب إنقاذ للمهاجرين ليحل محل السفينة التي صادرتها السلطات الإيطالية.

يذكر أن طول اللوحة يبلغ أربعة أمتار، ورُسمت عام 2009.

وكان "بانكسي" قد افتتح معرضًا فنيًا مؤقت في نافذة عرض متجر في كرويدون، جنوب لندن يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويستمر المعرض المعنون "المنتج المحلي الإجمالي - حيث يهيج الفن الحياة" - لمدة أسبوعين ولأغراض العرض فقط، في حين سيتم بيع كل الأعمال عبر الإنترنت بمجرد إطلاق الموقع كما تشير إحدى لافتات المعرض.

وقال "بانكسي" إنهم اضطروا إلى صنع بعض المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة به لحماية اسم "بانكسي"، بعد محاولة إحدى الشركات الاستيلاء على الاسم، وفقًاً للافتة أخرى.

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