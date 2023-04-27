الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي المختفية تعود لمواقع التواصل

البوابة * فوجئ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة بحساب جديد في تطبيق "إنستغرام" يدعي بأنه مملوك لـ الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي كانت قد تصدرت الصحف العالمية في 2021 لمحاولتها الهروب خارج الإمارات واحتجازها في أحد قصور والدها في دبي.

ويحمل الحساب الذي أنشئ قبل أيام اسم soylati، فيما كُتب في خانة "التعريف – Bio" اسم "لطيفة آل مكتوم" في إشارة إلى الشيخة الإماراتية وبأن الحساب متخصص في عالم الطبيعة والسياحة والمغامرة.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحة المعلومات المتداولة بأن الحساب يعود حقًا للشيخة لطيفة، إلا أن صفحات إخبارية تعنى بأخبار العائلات المالكة أكدت الأنباء وقالت بأن الحساب مملوك للشيخة الإماراتية الشابة وأشاروا إلى أنها ترغب في بدء حياة جديدة بعد سنوات من التوتر دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

الصورة الأولى لـ الشيخة لطيفة

ونشر الحساب الرسمي للشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الصورة الأولى لها في أحد المواقع السياحية، وأرفقها بتعليق مطول جاء فيه:

"أود أن أشارك خالص امتناني لكل من أظهر تعاطفًا معي خلال السنوات القليلة الماضية. في ذلك الوقت، تغيرت حياتي من نواحٍ كثيرة وأنا أتطلع إلى الفصل التالي، علمت مؤخرًا باستفسارات وسائل الإعلام عن مقال يلقي يشكك بحقيقة حريتي لأنني لم أتحدث علنًا عما حدث، فقد أدليت بإفادات عبر محاميي ونشرت صور سفر شخصية مع الأصدقاء والعائلة معتقدة أنها ستكون كافية”.

وتابع: "يمكنني أن أفهم ذلك من المنظور الخارجي لرؤية شخص ما صريحًا يسقط من الشبكة ويجعل الآخرين يتحدثون نيابة عنه، خاصة بعد كل ما حدث والذي يبدو أنه يجعلني أبدو وكأنني تحت السيطرة، أنا حرة تمامًا وأعيش حياة مستقلة".

وأردفت تقول: “أعيش في دبي معظم أيام السنة ويمكنني السفر أيضًا، وهذا ما أريده، مرة أخرى، أود أن أشكر كل من دعمني واهتم بي، أنا ممتنة للغاية، ملاحظة: الصورة من رحلتي الأخيرة قبل بضعة أشهر".

الشيخة لطيفة محتجزة في دبي

تصدرت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عناوين الصحف العالمية في منتصف فبراير 2021 حين نشرت مقطع فيديو قالت فيه بأنها محتجزة كرهينة في أحد قصور والدها في دبي وتخشى على حياتها منه.

وقالت الشيخة لطيفة في مقطع الفيديو الذي نشرته شبكة "بي بي سي - bbc" حصريًا عبر موقعها الالكتروني: "أصور هذا الفيديو في الحمام، فهو المكان الوحيد الذي له باب أستطيع إقفال الباب على نفسي، أما باب غرفتي فلا أستطيع أن أوصده لا يوجد له مفتاح".

وأردفت تقول: "أنا في فيلا.. أنا رهينة وتحولت لسجن، يوجد خمسة من رجال الشرطة في الخارج، وتوجد شرطيتان في الداخل، لا أستطيع حتى الخروج واستنشاق هواء نقي".

وتابعت: "لا أعرف متى سيطلق سراحي وماذا ستكون الظروف عندما يطلق سرحي، في كل يوم أخشى على أمني وحياتي، لا أعرف ان كنت سأصمد، هددتني الشرطة بأني سأبقى في الحبس طوال حياتي، وبأني لن أرى الشمس".

واختتمت حديثها بالقول: "وصلت لمرحلة تعبت فيها من كل شيء، كأنه سيرك، لا أريد أن أكون في هذه الفيلا السجن، أريد أن أكون حرة لا أعرف ما يعتزمون فعله بي، حقًا لا أعرف، الوضع يزداد سوءا كل يوم، أنا منهكة جدًا".

هروب الأميرة لطيفة في 2018

بدأت قصة الشيخة لطيفة تظهر للعلن لأول مرة في عام 2018 حين حاولت الهروب خارج الإمارات في رحلة عبر القارب برفقة صديقتها الفنلندية تينا جوهياينن وضابط المخابرات الفرنسي السابق هيرفي جوبير، لكنها فشلت في ذلك وتمكن رجال الأمن من القبض عليها وإعادتها إلى الإمارة التي أكدت أن لطيفة أعيدت إلى عائلتها وأنها بحال "جيدة".

وفي 24 فبراير 2018، استقلت لطيفة وجاوهاينين زورقًا مطاطيًا وزلاجة نفاثة للتوجه إلى المياه الدولية، حيث كان جوبير بانتظارهما على متن يخت يحمل العلم الأمريكي، وبعد ثمانية أيام عندما كان اليخت يُبحر قبالة السواحل الهندية، نزلت إليه عناصر من القوات الخاصة، وواستخدمت قنابل مسيلة للدموع لإجبارهما على الخروج من الحمام الذي كانتا تختبآن فيه وقد احتجزتا تحت تهديد السلاح.

وذكرت تقارير إخبارية أن السلطات الإماراتية أعادت الشيخة لطيفة إلى دبي ولم يسمع شيء عن مصيرها منذ ذلك الحين إلى أن نشرت وزارة الخارجية الإماراتية في ديسمبر 2018 صورًا للشيخة لطيفة لدى استقبالها في منزلها الرئيسة الإيرلندية السابقة "ماري روبنسون".

وأشارت الوزارة حينها الى أن الصور تعد دليلًا حيًا على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة وأنها تعيش في منزلتها مع اسرتها، وتفنيدًا للأنباء التي أشارت في وقت سابق بأن الشيخة هربت من الامارات.