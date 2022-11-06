الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد تخطف الأنظار في مهرجان ضيافة

تشتهر الشيخة مهرة ، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بخياراتها الفاخرة في الملابس وإطلالتها الأنيقة التي تخطف من خلالها الأنظار في كل مكان تتواجد فيه.

ونجحت الشيخة مهرة، في لفت الأنظار لها خلال حضورها مهرجان ضيافة DIAFA 2022، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، 4 نوفمبر 2022 في إمارة دبي.

وأتى حضور الشيخة مهرة في مهرجان ضيافة 2022 كضيفة شرف في النسخة السادسة من المهرجان الذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم العالم العربي ومشاهير العالم.

وحظيت إطلالة الشيخة مهرة في مهرجان ضيافة 2022 على إعجاب كل من رآها، إذ اعتمدت عباءة مودرن من الساتان باللون الذهبي المطرز بخيوط ذات لون الخمري.

أما على صعيد الشعر والمكياج، فقد أسدلت خصلات شعرها المتموجة بطريقة راقية على كتفيها، فيما ركزت في مكياجها على الكحل العربي الأسود مع ظل عيون باللون الخمري أبرز جمال عينيها.

من هي الشيخة مهرة

هي ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من زوجته اليونانية زيو غريغروياكوس وهي يونانية.

ولدت الشيخة مهرة في يوم 26 فبراير 1994.

وتشتهر الشيخة المهرة باعتمادها على العباءة الإماراتية الراقية بألوان الباستيل المختلفة، كما أنها تثير إعجاب معجباتها باستمرار من خلال منحهم الإلهام بشأن ما يرتدونه بعد ذلك.

كما عُرفت الشيخة المهرة بحبّها للخيل ولعالم الفروسية، وترجمت ذلك من خلال مشاركتها في المسابقات النسائية حتى لُقبت بـ"فارسة الصحراء".