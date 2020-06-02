الشيخ حمدان ممسكًا ببطاقة صعود الطائرة ويعلق: Coming Soon

نشر ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صورة لبطاقة صعود الطائرة على متن طيران الامارات لرحلة لندن.

وعلّق الشيخ حمدان، الملقب بـ"فزاع"، على الصورة التي نشرها عبر خاصية "القصص-Stories" بعبارة Coming Soon والتي تعني قريبًا.

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وتأتي صورة الشيخ حمدان للتأكيد بأن مطار دبي يشكل قلب العالم النابض وشريانه طيران الإمارات بالرغم من الأزمة التي مر بها خلال الفترة الماضية بسبب جائحة "كورونا".

وذكر الشيخ خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي أمس الإثنين في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي والخاص بطيران الإمارات بأن على أن دبي قدمت للعالم نموذجًا رائدًا في المرونة والكفاءة في التعاطي مع الأزمات لتستأنف مسيرة التألق والإنجازات.

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وقال: "تعلمنا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن نهزم المستحيل، وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة للبناء على منجزاتنا والاستفادة من جاهزيتنا والتكيف بسرعة مع الواقع الجديد".

وتابع:" وقد منحتنا هذه التجربة دفعة قوية للأمام لنواصل مسيرة الإنجازات، لتكون دبي المدينة الأفضل في مختلف القطاعات الحيوية، وتنطلق بقوة وتنافسية في المرحلة الجديدة".

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