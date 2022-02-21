الشيخ سليمان المهنا في ذمة الله .. تعرف على رئيس المحكمة العامة في الرياض

أعلنت وسائل الإعلام السعودية وفاة الشيخ سليمان المهنا الذي يعد أحد أكبر الشيوخ والأئمة في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية في السعودية عن نجل الشيخ سلمان بأن الشيخ سليمان المهنا توفي يوم أمس الأحد، 21 فبراير 2022.

الحمد لله على قضائه وقدره،،

توفّي والدي الحبيب الشيخ سليمان بن عبدالله المهنا، وسيُصلّى عليه -بإذن الله- بعد صلاة عصر الاثنين ٢٠ رجب في جامع البابطين بالرياض.

أسألكم -يا إخواني وأخواتي- أن تدعو له بالرحمة والمغفرة والعفو والرضوان، وأن تحلّلوه وتبيحوه.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/IbYYwXKlUU — محمد المهنا (@almohannam) February 20, 2022

وكتب ابنه محمد المهنا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "الحمد لله على قضائه وقدره،، توفّي والدي الحبيب الشيخ سليمان بن عبدالله المهنا، وسيُصلّى عليه -بإذن الله- بعد صلاة عصر الاثنين 20 رجب في جامع البابطين بالرياض. أسألكم -يا إخواني وأخواتي- أن تدعو له بالرحمة والمغفرة والعفو والرضوان، وأن تحلّلوه وتبيحوه. إنّا لله وإنّا إليه راجعون " .

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ سليمان المهنا بعبارات الحزن والأسى، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما أعرب العديد من شيوخ الدين في السعودية عن حزنهم الشديد على فراق أحدأهم الشيوخ في المملكة العربية السعودية الشيخ سليمان المهنا.

الشيخ سليمان المهنا

تخرج الشيخ سليمان بن عبدالله المهنا من كلية الشريعة في محافظة الأحساء.

عمل قاضيًا لثماني سنوات، لينتقل بعدها للمحكمة الكبرى بالرياض قاضيًا.

شغل الشيخ سلمان منصب رئيس المحكمة العامة في الرياض.

وأنجب الراحل الدكتور مهنا المستشار والمشرف على مكتب رئيس الشورى سابقًا، والداعية عبدالله والشيخ المحامي محمد، والشيخ الدكتور خالد إمام الحرم النبوي وعبدالمجيد وشقيقه الشيخ محمد.

سبب وفاة الشيخ سليمان المهنا

لم يذكر أي مصدر مقرب من الشيخ الراحل سبب الوفاة، فيما رجح البعض إصابته بمرض عضال أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة إلى أن وافته المنية يوم أمس الأحد في أحد المستشفيات في المملكة العربية السعودية.