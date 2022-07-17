الشيخ عادل الكلباني بإطلالة شبابية على دراجة هارلي ديفيدسون

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو ظهر فيه الشيخ عادل الكلباني ، إمام المسجد الحرام سابقًا، وهو يقود دراجة نارية من نوع هارلي ديفيدسون.

وظهر الشيخ الكلباني في مقطع الفيديو بـ"لوك" عصري مرتديًا الجينز الأزرق ونسقه مع فيست من الجلد الأسود والمزيّن بشعارات ملونة وقد جلس على إحدى الدرجات الكبيرة التي على ما يبدو بأنها كانت لأحد الشباب المتواجدين في المكان.

وسأل الشيخ الكلباني صاحب الدراجة عن سرعتها وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150 ورد الأخير قائلًا : "ما أني بسرع.. أسير على 120 أو 140"، وتابع: "نفداك يا شيخ عادل".

وتحولت إطلالة الشيخ الكلباني الشبابية إلى حديث النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين من "أبدى استغرابه منها" وبين من "أشاد بها".

وأوعز منتقدو إطلال الشيخ الكلباني سبب استغرابهم منها إلى أنها لا تليق بالشيخ ومكانته في المجتمع السعودي، خاصة وأنه كان إمامًا للحرم المكي سابقًا، في المقابل وُجد من يدافع عن الشيخ وإطلالته العصرية.

وذكر المعجبون بإطلالة الشيخ بأن "الموضة" ليس محرمة في الدين طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، وذكروا بأن طريقة الشيخ البسيطة والقريبة من الشباب تعكس صورة لطيفة عن الدين الإسلامي السمح.

الشيخ عادل الكلباني يروج لموسم الرياض

ظهر إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني في مقاطع فيديو للترويج لموسم الرياض 2022 أحدهما بطريقة مشابهة للمسلسل الشهير "صراع العروش".

وحقق مقطع الفيديو الترويجي أكثر من 3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ أن نشره المستشار آل شيخ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكعادتهم، انقسمت آراء المعلقين على مقطع الفيديو ومشاركة الشيخ الكلباني فيه، فمنهم من أعجب بظهور الشيخ في الإعلان والترويج لموسم الرياض، ومنهم من انتقد ظهور رجل دين على طريقة الممثلين والمشاهير.

ولم يرد الكلباني على الاعتراضات والانتقادات المتعلقة بمشاركته في دعاية ترفيهية لموسم الرياض.

الشيخ عادل الكلباني