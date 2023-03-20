الصور الأولى لابن الأميرة إيمان بنت الحسين

تداولت صفحات تُعنى بأخبار العائلة المالكة الأردنية صورًا جديدة لابن الأميرة إيمان بنت الحسين وزوجها السيد زيد عزمي ميرزا.

وأعادت صفحة "أمراء الأردن"، المعنية بأخبار أفراد العائلة الهاشمية، نشر صورٍ حديثة لابن الأميرة إيمان والتي كان قد نشرها السيد زيد ميرزا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" خلال اليومين الماضيين.

وظهر السيد زيد برفقة ابنه الصغير الذي كان يمارس رياضة كرة السلة بكل حرفية ومهارة مرتديًا قبعة وملابس رياضية تناسب حجمه الصغير.

ابن الأميرة إيمان بنت الحسين

وأشار السيد زيد في الصور التي نشرها خلال اليومين الماضيين إلى أنه يتواجد برفقة ابنه في فندق ريتز كارلتون واشنطن دي سي.

ولم يذكر السيد زيد أي تفاصيل تتعلق بابنه الصغير إلى أن الصفحة المعنية ذكرت بأن اسمه عمر.

ويشير السيد زيد ميرزا إلى نفسه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" إلى أنه مؤسس الاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة ومؤسس اتحاد جيو جيتسو والرئيس التنفيذي لـ ديزرت فورس.

وذكر السيد زيد بأنه يحمل الحزام الأسود BJJ ولاعب كرة القدم السابق.

الأميرة إيمان بنت الحسين

اسمها الكامل: إيمان بنت الحسين بن طلال بن عبدالله الأول بن الحسين الهاشمي

إيمان بنت الحسين بن طلال بن عبدالله الأول بن الحسين الهاشمي الأب: الملك الحسين بن طلال

الملك الحسين بن طلال الأم: الملكة نور الحسين

الملكة نور الحسين تاريخ الولادة: 24 أبريل 1983

24 أبريل 1983 مكان الولادة: العاصمة الأردنية عمان

العاصمة الأردنية عمان العائلة: الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله الثاني

الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله الثاني الأخوة: الأمير هاشم بن الحسين – الأمير حمزة بن الحسين

الأمير هاشم بن الحسين – الأمير حمزة بن الحسين الأخوات: الأميرة راية بنت الحسين

دراسة الأميرة إيمان

تلقت تعليمها في مدرسة فاي في ماساتشوستس وكلية ماريت الأمريكية

أنهت تدريبها العسكري في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في 8 أغسطس 2003.

حصلت على درجة عالية في مجال الطب البيطري في الجامعة الأمريكية بواشنطن.

خطوبة الأميرة إيمان بنت الحسين

أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة الأميرة إيمان بنت الحسين من السيد زيد عزمي ميزرا في 20 ديسمبر 2012.

زواج الأميرة إيمان بنت الحسين

في 22 مارس 2013 تزوجت الأميرة إيمان بنت الحسين من السيد زيد بحضور أخيها غير الشقيق الملك عبدالله الثاني.

وفي 8 أكتوبر 2014 أنجبت ابن يدعى عمر.

من هو زيد ميرزا

اسمه الكامل: زيد عزمي ميرزا

الأب: عزمي ميرزا - سفير الاردن ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ

تاريخ الولادة: 29 نوفمبر سنة 1978

نشأ السيد ميزرا في ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺠﻮﺟﻴﺘﺴﻮ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺔ.

أسس السيد ميزرا الاتحاد العربي لفنون القتال المختلطة، والاتحاد الأردني لفنون القتال المختلطة وجيو جيتسو البرازيلي، والرئيس التنفيذي لـ ديزرت فورس.