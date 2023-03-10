شقيقة الأمير حمزة تحتفل في حناء الأميرة إيمان

البوابة - شاركت الأميرة علياء بنت الحسين، الابنة الكبرى للملك الحسين بن طلال، صورًا حصرية التقطتها من حفلة الحناء التي أقيمت لوداع ابنة أخيها غير الشقيق الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني يوم الثلاثاء، 7 مارس 2023، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

ونشرت الأميرة علياء بنت الحسين عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور خلال حضورها حفلة الحناء التي أقامتها والدة العروس، الملكة رانيا، بحضور عدد كبير من أميرات القصر الملكي الأردني.

الأميرة راية في حفلة حناء الأميرة ايمان

وأظهرت إحدى الصور التي نشرتها الأميرة علياء تواجد الأميرة راية بنت الحسين، شقيقة الأمير حمزة بن الحسين وعمة العروس إيمان، برفقة الأميرة نجلاء بنت عاصم بن نايف بن عبد الله الأول.

وأرفقت الأميرة علياء صورة الأميرتين راية ونجلاء بتعليق جاء فيه: "أختي راية و نجلاء - ابنة الأمير عاصم- بارك الله في الجمعات السعيدة”.

وتفاعل متابعي الأميرة علياء مع الصورة ومع حرص الأميرة راية على مشاركة العائلة الهاشمية احتفالاتها بمناسبة اقتراب مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من السيد جميل ألكساندر ترميوتس يوم الأحد، 12 مارس 2023.

وحرصت الأميرة راية على أن تكون إطلالتها في حفلة الحناء ذات طابع تراثي واعتمدت ثوب مؤلف من قطعتين باللون الكحلي – Royal Blue ومُطرز بأحرف عربية من الخيوط الفضية.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت الأميرة راية بتطبيق مكياج خفيف يليق بملامح وجهها الناعمة وأسدلت شعرها بطريقة بسيطة على كتفيها.

حناء الأميرة إيمان

وكانت أميرات العائلة الهاشمية قد شاركن في حفلة حناء الأميرة إيمان ومنهن الأميرة علياء الحسين، وعائشة الحسين وزين الحسين الأميرة ثروت الحسن والأميرة سمية الحسن والأميرة رحمة الحسن والأميرة ريم علي وابنتها الجليلة والأميرة نور بنت عاصم وشقيقتها الأميرة نجلاء بنت عاصم والأمير زينة الفيصل والأميرة عائشة الفيصل والأميرة سارة الفيصل.

كما حضر الحفل الأميرة منى الحسين، أرملة الملك الحسين بن طلال ووالدة الملكة رانيا وإلهام الياسين وشقيقتها دينا الياسين وخطيبة ولي العهد الأردني الآنسة رجوة آل سيف.

الأميرة راية الحسين

الاسم الكامل: راية بنت الحسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين الهاشمي

تاريخ الولادة: 9 فبراير 1986

مكان الولادة: العاصمة الأردنية عمان

الأب: الحسين بن طلال

الأم: نور الحسين

العائلة: شقيقة الأمير هاشم والأمير حمزة والأميرة إيمان، والأخت غير شقيقة للملك عبد الله الثاني

دراسة الأميرة إيمان

حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة–إسكتلندا.

حاصلة على اندرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني.

زواج الأميرة راية بنت الحسين

عقدت الأميرة راية بنت الحسين قرانها على الصحفي البريطاني "فارس نيد دونوفان" في 7 يوليو 2020 في لندن بحضور والدتها الملكة نور.

واقتصر حفل زفاف الأميرة راية على مراسم بسيطة بسبب قيود جائحة "كورونا".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن السيد دونوفان عمل مع عدة صحف عالمية منها Mail و Buzzfeed وSpectator ، بالإضافة إلى ظهوره في برنامج BBC للأحداث، وهو حفيد الروائي وكاتب القصص القصيرة البريطاني "روالد دال".