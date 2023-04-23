الصور الأولى لزواج الأميرة ألكسندرا المدني في لوكسمبورغ

البوابة - احتفل الدوق الأكبر هنري وزوجته ماريا تيريزا باتيستا بزواج ابنتهما الأميرة ألكسندرا - أميرة لوكسمبورغ، من السيد نيكولاس باجوري في حفلِ زفافٍ مدني أقيم في قلب العاصمة يوم السبت، 22 أبريل 2023.

وتوجهت الأميرة ألكسندرا (31 عامًا) والسيد نيكولاس (33 عامًا) إلى ساحة Place Guillaume، حيث يقع فندق Hotel de Ville برفقة عائلتيهما لإتمام مراسم الزفاف المدني والذي سيتبعه زفاف ديني الأسبوع المقبل.

وبعد انتهاء مراسم الزفاف المدني، خرجت الأميرة العروس وعريسها من قاعة المدينة لتحية حشد المهنئين الذين تواجدوا في ساحة Place Guillaume لتهنئة العروسين قبل أن يتوجها مع بقية أفراد العائلة المالكة إلى قصر Grand Ducal حيث أقيم حفل استقبال خاص في القصر الملكي.

وشوهد في حفل الزفاف المدني أشقاء العروس الأمير غيوم وزوجته الدوقة ستيفاني والأمير فليكس وزوجته، والأمير لويس والأمير سيباستيان.

ويُعد حفل الزفاف المدني مقدمة لحفل الزفاف الديني، والذي لا يزال يعتبر الحدث الأهم والأبرز في لوكسمبورغ الكاثوليكية التقليدية وقد جرى التخطيط له منذ أشهر.

وقد اختارت العروس الأميرة ألكسندرا إطلالة تجمع بين الفخامة والبساطة في حفل زفافها المدني، إذ تألقت بـ"جمبسوت" باللون الأبيض نسقته مع "كيب" من نفس اللون، وسرحت شعرها بطريقة بسيطة.

الزواج الديني لـ الأميرة ألكسندرا

أعلن البيت الملكي في لوكسمبورغ تفاصيل حفل الزفاف الديني الذي سيقام للأميرة ألكسندرا، والابنة الوحيدة لدوق لوكسمبورغ الأكبر هنري وماريا تيريزا، من نيكولاس باجوي، رجل الأعمال المقيم في باريس.

وسيقام الزفاف الديني في كنيسة القديس تروفيم في بورم-ليس-ميموزا يوم السبت المقبل، في 29 أبريل 2023.

يذكر أن الأميرة ألكسندرا هي الابنة الوحيدة للدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا، وهي حاليًا السابعة في خط خلافة العرش، بعد شقيقها الأكبر الأمير غوليام ولي عهد لوكسمبورغ، وابنه الأمير تشارلز البالغ من العمر عامين، وابنه الأمير فرانسوا، وشقيقها الأكبر الأمير فيليكس، وابنته البالغة من العمر 8 سنوات، والأميرة أماليا وابنها الأمير ليام البالغ من العمر 6 سنوات.

والجدير بالذكر أن الابن الثالث للدوق الأكبر، الأمير لويس، لا ينتمي إلى العرش، إذ تخلى عن مطالبته بالعرش قبل الزواج من تيسي أنتوني دي ناسو ، وهي من عامة الشعب، في عام 2006.

خطوبة الأميرة ألكسندرا

في نوفمبر 2022، أعلن البيت الملكي في لوكسمبورغ (محكمة الدوقية الكبرى) خطوبة الأميرة ألكسندرا من شاب يدعى نيكولاس باجوري.

ونشر البيت الملكي في لوكسمبورغ الصورة الرسمية الأولى للعروسين، حين ارتدت الأميرة ألكسندرا سترة أرجوانية مع قلادة على شكل قلب وخاتم خطوبتها الكبير المرصع بالألماس والذهب.