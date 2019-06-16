الصور الأولى من زفاف "راموس" و"روبيو".. ونجمان غائبان

توافد مئات المشاهير الدوليين برفقة زوجاتهم الى حفل زفاف منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد "سيرجيو راموس" على صديقته الإعلامية "بيلا روبيو" مساء أمس السبت، في إشبيلية.

وبحضور أكثر من 400 شخص نطق "راموس" (33 عامًا) بعبارة "نعم" في كاتدرائية إشبيلية للزواج من حبيبته بعد علاقة بدأت منذ 7 سنوات أنجبا خلالها ثلاثة أطفال.

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ووصل "راموس" ممسكًا بذراع والدته ثم أتى دور "روبيو" (41 عامًا) بثيابها البيضاء مع والدها.

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ودام الاحتفال نحو ساعة غنت خلالها الفنانة "نينا باستوري" صلاة "سالفي روسييرا" الأندلسية، ثم تبادل الزوجان القبلات ووقفا أمام وسائل الإعلام لالتقاط الصور التذكارية.

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الفنانة "نينا باستوري"

وتوجه الزوجان مع الضيوف إلى مزرعة "راموس" الفسيحة "لا أليغريا أس آر 4" في "بوليوليوس دي لا ميتاسيون" القريبة من إشبيلية، بعد ترك هواتفهم المحمولة عند المدخل لخصوصية الحفل.

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وشهد الحفل حضور فريق "آي سي دي سي" الموسيقي الشهير المعجبة به "روبيو".

قال راموس: "هذا يوم لا ينسى، شعور فريد أن ترى الدخول الرائع للمرأة التي تحب (إلى الكاتدرائية) أعتقد أن الحب هو محرك العالم ولدينا عائلة رائعة تجمع كل هذا"، بدورها، قالت روبيو: "هذا مؤثر للغاية".

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وبالرغم من الشروط الصارمة التي فرضها الثنائي على الحضور منها عدم إدخال الهواتف لحماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور "غير مرغوب فيها" الا أن المئات من الفضوليين تمكنوا من التقاط بعض الصور لعدد من اللاعبين مثل البرازيلي "روبيرتو كارلوس" والكرواتي "لوكا مودريتش" و"غوردي ألبا" و الإنجليزي المعتزل "ديفيد بيكهام" وزوجته "فيكتوريا" ورئيس نادي ريال مدريد "فلورنتينو بيريز".

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فيما غاب زميل راموس السابق في الفريق الملكي البرتغالي "كريستيانو رونالدو" والقائد السابق للفريق الملكي "إيكر كاسياس".

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