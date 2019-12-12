الصين تستقبل الشتاء بـ"مهرجان الثلج" في مدينة "باريس الشرق"

شهدت مدينة "هاربين" الواقعة شمال شرق جمهورية الصين الشعبية تدفق المئات من السكان المحلين للمشاركة في انطلاق "مهرجان استخراج الثلج" على نهر سونغوا.

ويجسد هذا المهرجان الذي يقام في مثل هذا الوقت من كل عام إشارة علنية لانطلاق الموسم السياحي الشتوي في المدينة الباردة.

ويتم خلال المهرجان استخراج حوالي 120 ألف مكعب من الثلج هذه السنة، ليتم تسليمها إلى "عالم هاربين الثلجي"، وهو أهم قطب سياحي في مدينة هاربين، حيث سيتم نحت تلك المكعبات الثلجية، وتحويلها إلى أشكال هندسية ومعالم فنية عجيبة، تثير دهشة الزائرين.

وشارك في المهرجان حوالي ألف شخص يستخرجون مكعبات الثلج على سطح النهر الجليدي، متحدين بذلك البرد القارس.

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يذكر أن مدينة هاربين هي عاصمة محافظة هيلونغجيانغ، وتقع على الضفة الجنوبية لنهر سونغهوا.

المدينة مصنفة كعاشر أكبر مدن الصين، ولها أهمية سياسية واقتصادية وعلمية وثقافية كبيرة بالنسبة لشمال شرق الصين. اسم المدينة "هاربن" أتى من لغة مانتشو ويعني "مكان لشبكات صيد السمك الجافة".

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تلقب المدينة أحياناً "اللؤلؤة في عنق البجعة" بسبب شكل محافظة هلونغجيانغ، و"موسكو الشرق" أو "باريس الشرق" بسبب العمران بالمدينة، كما تسمى "مدينة الثلج" بسبب فصل الشتاء الطويل.

تنقسم المدينة إلى 8 مناطق رئيسية، و 3 مدن بمستوى المقاطعات، و 7 مقاطعات.

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