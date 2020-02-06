"الطبيعة تعلمنا".. طيور مدرّبة مُهمّتها إلتقاط القمامة الصغيرة في أبوظبي

أعلنت شركة "براري للموارد الطبيعية"، التي تتبنى فلسفة المحافظة على البيئة، عن إطلاق مجموعة من الطيور المُدربة مهمتها جمع القمامة الصغيرة في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية أبوظبي.في إطار جعل المدينة نظيفة تمامًا.

وأشارت الشركة، ومقرها الرئيسي في أبوظبي، الى أنه جرى تدريب الببغاوات والغربان على مهمتها الجديدة، وهي على استعداد للإنقضاض في أي وقت لالتقاط القمامة في أبوظبي.

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وتستخدم شركة Barari Natural Resources، هذه الطيور لتقديم حملتها "Nature Educates Us".

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وسوف تظهر هذه الببغاوات في الحدائق العامة والمحميات في جميع أنحاء المدينة لإظهار أهمية التخلص من القمامة بشكل صحيح.

وقال "جيرمان ألونسو مالو"، مُدرب الطيور: "هذه الطريقة الجديدة هي حل مشكلة ملحة"، مضيفًا: "إذا كان الطائر قادرًا على التقاط القمامة، فلماذا لا يستطيع البشر فعل الشيء نفسه؟".

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ولفت "مالو" إلى إنه "من المهم أن تكون الطيور ذكية حتى تتمكن من التكيف مع بيئات جديدة والتحديات التي تفرضها الحيوانات الأخرى في مجموعة واسعة من الحدائق التي سيزورونها".

يذكر أن مهمة شركة "براري للموارد الطبيعية" تتمثل في صيانة وإدارة الغابات والحياة البرية في أبوظبي.

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ويعمل لدى الشركة أكثر من 8000 موظف، كما تدير حاليًا أكثر من 500 غابة ومحمية طبيعية تغطي مساحة 24 ألف هكتار تضم أكثر من 13 مليون شجرة من أنواع مختلفة.

وتحمل شركة براري للموارد الطبيعية شهادة الأيزو 14001:2007 و9001:2015 وأوساس 1001:2007

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