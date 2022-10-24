الطفل فارس الشمري يبهر السعوديين بإلقاء الشعر العربي بفصاحة

أشعل طفل سعودي يدعى فارس الشمري مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يسرد أبياتًا من الشعر العربي بكل طلاقة دون تلعثمٍ أو تعثرٍ أو ترددٍ أو تلجلجٍ وبألفاظٍ واضحة ونطقٍ سليم.

وظهر الطفل فارس الشمري في مقطع الفيديو وهو يسرد أبياتًا كان قد نظمها أشهر الشعراء العرب سواء في الجاهلية أو بعد الإسلام في مشهدٍ أعاد للأذهان المناظرات الشعرية التي كانت تُقام بين الشعراء في سوق عكاظ.

بفصاحة لسانه ونطقٍ سليم، سرد الطفل فارس أبياتٍ نظمها الشاعر عنترة بن شداد، الذي يُعد من أشهر شعراء فترة ما قبل الإسلام، والتي جاءت على النحو التالي:

هَلّا سَأَلتِ الخَيلَ يا اِبنَةَ مالِكٍ إِن كُنتِ جاهِلَةً بِما لَم تَعلَمي

إِذ لا أَزالُ عَلى رِحالَةِ سابِحٍ نَهدٍ تَعاوَرُهُ الكُماةُ مُكَلَّمِ

طَوراً يُجَرَّدُ لِلطِعانِ وَتارَةً يَأوي إِلى حَصدِ القَسِيِّ عَرَمرَمِ

كما ألقى فارس بن محمد الشمري بذهنٍ حاضر وسرعة بالبديهة أبياتًا من قصيدة "ألا كل ماشية الخيزلى" لأعظم شعراء العرب أبو الطيب المتنبي، الذي يُعد من أعلم الشعراء العرب باللغة العربية وقواعدها:

لِتَعلَمَ مِصرُ وَمَن بِالعِراقِ

وَمَن بِالعَواصِمِ أَنّي الفَتى

وَأَنّي وَفَيتُ وَأَنّي أَبَيتُ

وَأَنّي عَتَوتُ عَلى مَن عَتا

وَما كُلُّ مَن قالَ قَولاً وَفى

وَلا كُلُّ مَن سيمَ خَسفاً أَبى

ثم سرد الطفل فارس الشمري أبياتًا نظمها الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه:

أَنا الَّذي سَمَتني أُمي حَيدَرَه

ضِرغامُ آجامٍ وَلَيثُ قَسوَرَه

عَبلُ الذِراعَينِ شَديدُ القِصَرَه

كَلَيثِ غاباتٍ كَريهِ المَنظَرَه

وسرد أبياتًا للصحابي حسان بن تابت:

جبريل نادى معلنا والنقع ليس بمنجلي

والمسلمون قد أحدقوا حول النبي المرسل

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي

فارس الشمري

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع موهبة الطفل فارس ومهارته في سرد الأبيات التي تعكس فصاحته ومهارته مؤكدين على أهمية تعليم الأطفال على التحدث باللغة العربية.

وذكر أحد المغردين على موقع التدوين "تويتر" أن الطفل فارس يُلقب نفسه بـ"فارس الأموي، وهو من سكان حائل.