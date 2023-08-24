الظهور الأول لكنة الأميرة عالية بنت الحسين.. شاهدوا جمالها

البوابة - تحرص الأميرة عالية الحسين، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني، على نشر لقطاتٍ عفويةٍ تجمعها بعائلتها اللطيفة، وبأفراد العائلة الملكية، من خلال حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام".

واختارت الأميرة عالية، الابنة الكبرى للملك الراحل الحسين بن طلال من زوجته الأولى دينا، أن تشارك مع متابعيها لحظات سعيدة كانت قد عاشتها الشهر الماضي بزواج نجلها الثاني السيد طلال الصالح من دانا بمشاركة أفراد من العائلة الهاشمية وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الأميرة رجوة الحسين.

كنة الأميرة عالية بنت الحسين

ونشرت الأميرة عالية قبل دقائق صورة جمعتها بالآنسة شوق بنت حامد، خطيبة ابنها الثالث السيد عبدالحميد الصالح، أثناء تواجدها في مراسم عقد قران ابنها طلال في 29 يوليو 2023.

ولفتت كنة الأميرة عالية، الآنسة شوق، نظر الكثير من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وملامح وجهها الناعمة.

كما أبدى عدد من المعلقين إعجابهم الشديد بالإطلالة الراقية التي اختارتها الآنسة شوق لحضور مراسم عقد قران طلال ودانا.

كما شاركت الأميرة عالية بنت الحسين صورة جديدة من حضور الأميرة رجوة الحسين المميز في عقد قران طلال، والتي ظهرت فيها إلى جانب الآنسة جمانا ابنة الأميرة زين الحسين وزوجها السيد طارق خلف.

الأميرة عالية تحتفل بزواج ابنها طلال

في 29 يوليو 2023، احتفلت الأميرة عالية بنت الحسين بعقد قران ابنها طلال الصالح على الآنسة من دانا بمشاركة أفراد من العائلة الهاشمية وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الأميرة رجوة الحسين.

زواج طلال الصالح

وأرفقت الأميرة عالية الحسين الصورة التذكارية بتعليق حمدت فيه الله على "المناسبات العائلية السعيدة"، وبدأت بالتعريف على من شارك فرحتها في يوم زفاف ومنهم السيد عون جمعة، ابن شقيقتها الأميرة عائشة الحسين، الذي كان يتبادل أطرف الحديث مع ابنها طلال وعروسه دانا بحضور الأمير الحسين ورجوة.

وحظيت اللقطة على تفاعلٍ واسع من قبل متابعي الأميرة عالية، وخاصة أولئك المهتمين بمتابعة الأحداث الملكية الخاصة بأفراد العائلة الهاشمية في الأردن.



