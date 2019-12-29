العالم يودع "فاوستا".. نفوق عميدة حيوانات وحيد القرن في العالم

أعلنت عن سلطة منطقة "نجورونجورو" المحمية والواقعة شمال تنزانيا عن وفاة "فاوستا" التي تعتبر عميدة حيوانات وحيد القرن في العالم، عن 57 عامًا.

وأوضح المسؤولون عن المحمية بأن "فاوستا" توفيت في 27 ديسمبر الجاري في مركز خاص لأسباب طبيعية، بعدما أمضت الجزء الأكبر من حياتها في حرية مطلقة.

وجاء في البيان الصادر عن مسؤولي المحمية: "يُظهر الأرشيف بأن فاوستا عاشت أطول من أي وحيد قرن آخر في العالم، وقد عاشت في نغورونغورو وهي تتنقل بحرية مطلقة لأكثر من 54 عامًا، قبل أن تنتقل إلى مركز خاص عام 2016".

وأوضح المسؤولون: "رصد فاوستا للمرة الأولى على فوهة نغورونغورو عام 1965، عالم في جامعة دار السلام عندما كانت في سن الثالثة أو الرابعة، وراحت صحتها تتراجع في 2016 فاضطررنا إلى وضعها في الأسر بعدما أصيبت بجروح خطرة إثر هجمات عدة من ضباع".

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ويقدر الخبراء في نغورونغورو أن أمد حياة وحيد القرن يراوح بين 37 عامًا و43 في البرية، وحتى 50 عامًا في الأسر.

منطقة نجورونجورو المحمية (NCA)

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يذكر أن منطقة نجورونجورو المحمية (NCA) هي منطقة محمية وأحد المواقع المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي تقع في 180 كـم (110 ميل) غرب أروشا في منطقة مرتفعات كراتير في تنزانيا.

وتخضع منطقة المحمية لإدارة هيئة منطقة محمية نجورونجورو، وهي ذراع تابع للحكومة التنزانية، وحدودها تتبع حدود تقسيم نجورونجورو التابع لمقاطعة نجورونجورو.

وتقع نجورونجورو كرايتر، وهي عبارة عن فوهة (كالديرا) بركانية كبيرة، تقع داخل المنطقة.

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