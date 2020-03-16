العاهل الأردني يخضع لفحص "كورونا".. وهكذا صافح أعضاء مركز الأزمات

في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا المُستجد" في الأردن إلى 12 إصابة، توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لمناقشة إجراءات التعامل مع فيروس كورونا.

وكشفت وسائل إعلام أردنية أن العاهل الأردني أجرى فحص "كورونا" حسب الإجراءات المتبعة فور عودته إلى البلاد من زيارة خاصة.

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وأوضحت بأن نتيجة الاختبارات الطبية أظهرت سلبية إصابته بالفيروس.

وفي الوقت الذي تسبب فيه فيروس "كورونا" بتغيير الكثير من الأمور، فبعد أن كان له تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والقمم الرئاسية والمؤتمرات السياسية، وصل الأمر إلى الأفعال اليومية التي تمارسها الشعوب خاصة على طريقة المصافحة.

وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها وسائل إعلام أردنية كيف صافح العاهل الأردني الحضور في إدارة الأزمات، لدى اجتماعه معهم.

يذكر أن وزارة الصحة الأردنية قالت إن الحالات تضم 5 أردنيين، 6 فرنسيين، وسيدة عراقيّة.

وأشارت إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في قسم العزل في مستشفى الأمير حمزة.

أما فيما يتعلق بحالات الشفاء، فقد غادرت حالة واحدة لأردني المستشفى في 13 آذار 2020 بعد التماثل للشفاء الكامل، فيما يتواجد في الحجر الصحي 83 حالة.

أما العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يومًا وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 303.

أبرز الإجراءات التي تتعلق بمؤسسات التعليم، والشعائر الدينية، والسياحة والسفر، والفعاليات العامة:

مؤسسات التعليم

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تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 آذار 2020 ولمدة أسبوعين.

ستباشر وزارة التربية والتعليم بتنفيذ خطة التعليم والتعلّم عن بعد من خلال موقع التعليم الإلكتروني للوزارةwww.darsak.gov.jo اعتبارًا من الأسبوع القادم، وعلى القناة الرياضية للتلفزيون الأردني اعتبارًا من هذا الأسبوع.

إجراءات السفر والتنقّل

بالإضافة إلى ما تم إعلانه سابقًا حول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بعض الدول اعتبارًا من يوم الاثنين 16 آذار 2020، سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن ابتداء من يوم الثلاثاء 17 آذار 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.

وعليه، تعتبر جميع المعابر الحدودية للأردن البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.

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