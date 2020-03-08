بعد إشاعة وفاته.. عم العاهل الأردني يظهر برفقة شقيقه الأمير الحسن

أكدت السلطات الأردنية أن الأمير محمد بن طلال، عم العاهل الأردني عبدالله الثاني، بصحة جيدة، ولا صحة للاشاعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاته.

وأكد مصدر مطلع لوسائل إعلام محلية أردنية أن الأمير محمد متواجد في منزله بقصر المنال بمنطقة مرج الجمام ويمارس يومه بشكل اعتيادي.

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الأمير محمد بن طلال

كما أكد المصدر أن الأمير محمد أنهى رحلة علاج استمرت 5 أشهر في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، ولم يتم نقله الى مستشفى المدينة الطبية كما يروج البعض.

كما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الامير محمد بشقيقه الأمير الحسن، ولي العهد السابق، تم التقاطها مؤخرًا لهما.

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الأميران محمد والحسن

في حين أكد المصدر أن قوات البحث الجنائي ممثلة بوحدة الجرائم الالكترونية ستقوم بملاحقة مطلقي ومتداولي اشاعة متعلقة بوفاة الأمير محمد، وذلك تمهيدًا لاحالتهم للجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم واخذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

نبذة عن الأمير محمد بن طلال

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الأمير محمد الابن الثاني للملك طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف، ومن مواليد 2 تشرين الاول عام 1940.

وفي عام 1970 عُين رئيسًا لمجلس شيوخ العشائر، وعُين في عام 1973 ممثلًا شخصيًا للملك.

كما ترأس في فترة من الفترات اللجنة العليا للسياحة.

كما عين أكثر من مرة رئيسًا لهيئة النيابة على العرش ونائبًا للملك خلال سفره إلى الخارج.

في عام 1964 تزوج من الفلسطينية فريال إرشيد، والتي لقبت بعد الزواج بالأميرة فريال محمد، وأنجبا:

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الأمير طلال.

الأمير غازي.

وانفصلا في عام 1978.

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وفي 28 يونيو 1981 تزوج من تغريد المجالي ابنة رئيس وزراء الأردن الأسبق هزاع المجالي، وقد لقبت بعد الزواج بالأميرة تغريد محمد.

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