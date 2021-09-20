العثور على دمية في تجويف منزل وبيدها رسالة مرعبة.. ماذا جاء فيها؟

لم يخطر على بال "جوناثان لويس" بأنه سيعثر على دمية مرعبة داخل تجويف أحد جدران المنزل الذي اشتراه حديثًا وبيدها رسالة مرعبة تقول فيها بأنها قتلت عائلة كانت تعيش هناك في الستينيات.

وروى "جوناثان" تفاصيل الحادثة المرعبة لصحفية "Liverpool Echo" بأنه اشترى منزلًا جديدًا في والتون، ليفربول، وفي يوم الجمعة الماضي قرر فحص الفراغ الموجود خلف باب المطبخ.

وباستخدام مطرقة، نجح "جوناثان" في عمل فتحة صغيرة في الحائط وسرعان ما اكتشف دمية مصنوعة من القماش، مرتدية فستانًا مقلّمًا وقبعة، وتمسك بملاحظة شريرة بين يديها.

ووصفت المذكرة كيف طعنت الدمية المالكين الأصليين للعقار في عام 1961 قبل أن تقول: "أتمنى أن تنام جيدًا".

لكن السمسار قال للسيد "جوناثان لويس" إن المطبخ قد تم تجديده "منذ أربع أو خمس سنوات"، وقال إنه يجب أن يكون المالكون السابقون قد وضعوا المذكرة في هذه الفترة.

وجاء في رسالة الدمية: "عزيزي القارئ / صاحب المنزل الجديد، أشكرك على تحريري!.. إسمي إيميلي. كان أصحابي الأصليين يعيشون في هذا المنزل عام 1961. لم أحبهم لذا اضطروا للذهاب، كل ما فعلوه هو الغناء والاستمتاع. كان مقززًا، كان الطعن هو خياري للموت بالنسبة لهم، لذلك آمل أن يكون لديك سكاكين، أتمنى أن تنام جيدًا".

وقال "جوناثان" للصحيفة: "لقد اشتريت المنزل للتو وحصلت على المفاتيح يوم الجمعة، لقد علمت بأن هناك خطب ما في هذا الفراغ الذي تم تلبيسه بالجص.

وتابع: "كان هناك سلك يخرج من مكان وجود الثلاجة للمالكين السابقين، لكنني لم أكن أعرف مكان توصيل السلك، لذلك طرقت الحائط لأرى ما كان هناك، طرقت حفرة بحجم قبضة اليد، وسلطت ضوءًا وكانت هناك دمية جالسة هناك."

وتابع: "طلب مني بعض أصدقائي ترك المنزل والعثور على واحد جديد، لكنني أعتقد أن الأمر مجرد مزحة".