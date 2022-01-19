العراق: خلاف بين شخصين على لعبة الدومينو ينتهي بطعن أحدهما للآخر

تناقلت وسائل إعلام في العراق وقوع خلاف بين شخصين حول لعبة الدومينو في أحد مقاهي مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد انتهى بطعن أحدهما.

وذكرت التقارير الإعلامية بأن الشجار وقع حول لعبة الدومينو يوم الاثنين الماضي، 17 يناير، تسبب في إصابة شاب من مواليد الـ2005 وتم نقله الى المستشفى.

وبدأت قوات الأمن البحث عن الطرف الثاني والمتسبب في إصابة الطرف الأول، ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى هذه اللحظة.

لعبة الدومينو

هي مجموعة من القطع على شكل مستطيل عددها 28 قطعة، وكل قطعة مقسمة إلى جزئين بواسطة خط في المنتصف وكل جزء عليه مجموعة من النقاط أو الدوائر تمثل الأرقام، الأرقام على كل قطعة تكون بتسلسل معين كما لو كان هناك نرد ولكن له 7 أوجه بدلاً من 6، حيث أنه يحتوى على وجه زائد فارغ لا يحتوى على نقطة وكلما نلقي قطعة كأنما ألقينا النرد مرتان حيث يظهر رقمان يمثلهما جزئي القطعة الفاصل بينهما الخط.

هناك بعض القطع تحتوى على نفس الرقم في كلا جزئيها وعددهم 7 قطع.

تاريخ اللعبة

نحتت قطع الدومينو من عظم العاج أو عظام الحيوانات مع إضافة نقط متباينة لتمييز القطع عن بعضها، وجاء الاسم من تقارب الشكل مع شكل أحد الأقنعة القديمة الملونة بالنقط البيضاء والسوداء، أما عن مصطلح كلمة الدومينو فهو كلمة لاتينية الأصل ويعني السيد أو اللورد.

اللعب التنافسي

هو اللعب على المستوى المهني، على غرار لعبة البوكر في الورق على هيئة مباريات وبطولات وغالباً ما بثه التلفاز في أميركا اللاتينية والعديد من المنظمات والنوادي بما في ذلك الاتحاد الدولي للعبة الدومينو، والاتحاد الدولي لدومينو (فيدو).