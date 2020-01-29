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العمر لم يمنعها من الاهتمام بنفسها.. خمسينية روسية تتوج بلقب "أجمل جدة في أوروبا"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2020 - 07:20
تعبيرية
تعبيرية

توّجت الحسناء الروسية "إيكاترينا إجين" البالغة من العمر 50 عامًا بلقب "أجمل جدة في أوروبا"، متؤكدة أن العمر والمسؤليات الأسرية والاجتماعية لم تمنعها من الانخراط في تطوير ذاتها في اتجاهات مختلفة.

وحصلت امرأة روسية على القب بعد مشاركتها في مسابقة جمال دولية أقيمت في بلغاريا مؤخرًا.

ونشر حساب Mrs_World_Russia  على تطبيق "إنستغرام" صورًا لـ"إيكاترينا" بعد تتويجها باللقب والتفوق على 30 مشتركة تبدأ أعمارهن من 40 سنة فما فوق.

وكان من بين المشتركات جدات من الفلبين وسنغافورة وكوريا والهند وأوكرانيا وإستونيا ودول أخرى، وتبلغ أكبرهن سنا 76 عامًا.

وكشفت "إيكاترينا" بأنها أم لولدين، ورغم أنها أصبحت جدة فإنها ما زالت تهتم بأناقتها، حيث أكدت أن العمر والأولاد لم يمنعوها من الاهتمام بنفسها، مشيرة إلى أن النظام الصحي والرياضة من أساسيات حياتها.

وأشادت الجدة بتنظيم مسابقة الجمال في بلغاريا، ودعت جميع النساء في سنها إلى المشاركة في مثل هذه المسابقات، حيث يتم تحفيزهن بشكل جيد.

يذكر أن الروسية "كسينيا فيبيتسكايا"، البالغة من العمر 43 عامًا وهي أم لـ4 أطفال، بمسابقة ملكة جمال "سيدات الكون 2020"، في مسابقة شاركت فيها سيدات من  جميع دول العالم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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