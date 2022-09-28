العم جوجل يعلن أسماء منتخبي نهائي مونديال قطر .. خطأ أم مؤامرة؟

فوجئ مستخدمو محرك البحث الأشهر في العالم جوجل بإعلانه أسماء المنتخبات التي ستصل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم في قطر والتي ستقام بتاريخ 18 ديسمبر المقبل على استاد لوسيل.

وذكر مستخدمو موقع جوجل أن البحث عن "أحداث استاد لوسيل" بالإنجليزية، أدرج محرك البحث لوقتٍ من الأوقات أن هناك مباراة النهائية ستجرى بين البرازيل وفرنسا بتاريخ 18 ديسمبر 2022، وهو موعد نهائي مونديال قطر 2022.

وسارع مستخدمو التطبيق إلى توثيق النتيجة التي أظهرها محرك البحث والتي اعتبرها البعض خطأ جسيمًا يرتكبه محرك البحث الأول على مستوى العالم، فيما تسربت "نظرية المؤامرة" إلى أذهان البعض واعتبروا أن إجابة غوغل تكشف التلاعب بنتائج البطولة العالمية. (حسب أقوالهم)

جوجل يحسم الأمر

اعتبر العديد من مشجعي كرة القدم أن ما قام به محرك البحث يعتبر "مؤامرة" نفذتها الفيفا الأمر الذي ولد لديهم الشعور بـ“الخذلان” و”الإحباط” وأطفأ حماسهم لمتابعة مجريات كأس العالم.

وبعد ساعات من تداول نتيجة البحث، قام موقع البحث بتصحيح الخطأ ولم يستجب لطلب التعليق على الأمر لوسائل الإعلام العالمية حتى نشر هذا التقرير.

جوجل تحارب المعلومات المضللة

بدأ موقع جوجل في معالجة المعلومات المضللة من خلال تحديثات جديدة لمعالجة المشكلة، مع خطط لنشر "استشارات المحتوى" إذا حصل المستخدمون الذين يبحثون على Google عن موضوع معين على نتائج بحث سيئة الجودة.

وقال نائب رئيس الشركة باندو ناياك سابقًا: "في بعض الأحيان يكون الاهتمام بموضوع الأخبار العاجلة أسرع من الحقائق، أو لا توجد معلومات موثوقة كافية على الإنترنت حول موضوع معين".

البرازيل ضد فرنسا

في حال صدق "العم جوجل" في تنبؤاته وأن فرنسا ستواجه البرازيل في نهائي مونديال قطر 2022، فهذا سيكون تكرارًا لما حصل في مونديال 1998.