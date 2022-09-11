مونديال قطر 2022 بدون الملكة إليزابيث الثانية ومارادونا

حطمت الملكة إليزابيث الثانية في مسيرة حياتها التي استمرت لـ 96 عامًا عددًا من الأرقام القياسية، عاصرت خلالها صراعات عدة امتدت من الحرب العالمية الثانية إلى أوكرانيا وفيروس كورونا وأكثر من 155 حاكمًا عربيًا و16 رئيس حكومة في بريطانيا و13 رئيسًا أمريكيًا.

وخلال نحو قرن من الزمن عاشته الملكة إليزابيث الثانية، عاصرت جميع نسخ كأس العالم الذي يعد أهم مسابقة لرياضة كرة القدم تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كل أربع سنوات منذ عام 1930.

الملكة إليزابيث الثانية تتوج منتخب إنجلترا في كأس العالم 1966

وباعتبار أن الملكة إليزابيث ولدت في عام 1926، فهذا يعني أنها عاصرت جميع نُسخ كأس العالم الذي أقيمت أولى نسخه في عام 1930.

وبوفاتها يوم الخميس الماضي، سيكون مونديال قطر 2022 أول نسخة في تاريخ كأس العالم بدون تواجد الملكة إليزابيث.

كأس العالم والملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث تلقي التحية على لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم

في 21 مايو 1904، في العاصمة الفرنسية باريس، تم تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، أعلى هيئة في كرة القدم في العالم، بهدف تنظيم بطولة على مستوى العالم.

في 13 يوليو 1930، لعبت في مونتيفيديو وأوروغواي والمكسيك وفرنسا المباراة الافتتاحية لأول نسخة من بطولة كأس العالم.

في 6 فبراير 1952، أصبحت إليزابيث ملكة بريطانيا بعد وفاة والدها. في تلك الأيام التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ، كان FIFA في طريقه لتحقيق هدف عظيم آخر: عودة كأس العالم بعد الانقطاع بسبب الحرب.

في 16 يونيو 1954، أقيمت كأس العالم 1954 في سويسرا، بمباراتي يوغوسلافيا-فرنسا والبرازيل-المكسيك، وهو أول مونديال يشهده العالم في فترة حكم الملكة الراحلة إليزابيث.

كما عاصرت الملكة إليزابيث الثانية ظهور أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عام 1958 في كأس العالم المقام في السويد.

الملكة إليزابيث في كأس العالم

وشهدت الملكة الراحلة بطولات كأس العالم التي أقيمت في تشيلي 1962، إنجلترا 1966، المكسيك 1970، إسبانيا 1982، المكسيك 1986، إيطاليا 1990، فرنسا 1998، كوريا / اليابان 2002، ألمانيا 2006، أفريقيا 2010، البرازيل 2014، وروسيا 2018 كانت آخر من عاش.

مونديال قطر 2022

تسبب تأخير موعد إقامة مونديال قطر لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022 في حرمان الملكة إليزابيث من متابعة مواجهاته وفعالياته.

مونديال قطر ومارادونا

كما خسر مونديال قطر 2022 حضور أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا الذي توفي في نوفمبر 2020.

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