العنود اليوسف تستعرض عباءة مرصعة بالذهب والألماس.. لن تصدق سعرها!

أثارت الفاشنيستا وخبيرة التجميل السعودية العنود اليوسف جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بترويجها لعباءة فاخرة مرصعة بالذهب والألماس.

وخلال تواجدها في محل لبيع العباءات، طلبت العنود من زوجها فهد بأن يشتري لها إحدى العباءات وبأنها تتمنى الحصول عليها، ليجيبها مازحًا: "أرغب في شراءها لكِ ولكنها ثقيلة عليكِ".

وبعدها أشارت العنود الى أن سعر العباءة يبلغ 60 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 15.998 ألف دولار أمريكي وذلك لأنها مرصعة بالألماس.

كما أكدت العنود بأن اللوغو (شعار) العباءة تم تطريزه بخيوط الذهب وهو السبب وراء ارتفاع سعرها.

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول العباءة وسعرها، فمنهم من اعتبرها تبذيرًا غير مبرر وبأن العباءة لا تستحق هذا المبلغ الضخم، في حين شكك البعض في أقوال العنود وبأن المحل لا يوحي بأنه يعرض عباءات بهذا السعر العالي.

يذكر أن زميلتها الفاشنيستا وخبيرة التجميل السعودية يارا النملة قد أثارت جدلًا قبل أشهر حين روجت هي الأخرى لعباءة بلغ سعرها 50 ألف ريال سعودي.

يارا النملة تُعلن لعباية فريدة من نوعها تقدر قيمتها بـ 50 ألف ريال.💰 pic.twitter.com/v9DKx8bIW8 — Celebs Zone (@CelebsZo) November 16, 2020

ونشرت يارا حينها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو لشرح تفاصيل العباءة وتصميمها، مشيرة الى أنها ثقيلة الوزن لأنها مطرزة بالفضة وبأنها اتخذت احتياطاتها لعدم اتلافها.

ومع تداول الفيديو على نطاق واسع، بدأ الحديث عن سعر هذه العباءة والتي عدّها الجمهور باهظة التكلفة، إضافة إلى توجيه العديد من الانتقادات ليارا، في مقابل ثناء البعض على خبيرة التجميل السعودية، مؤكدين أنها أضافت جمالًا على العباءة لأنها فتاة جميلة.