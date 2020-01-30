الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل تشتم ابنها بعبارات خادشة للحياء.. واستياء على مواقع التواصل

تصدر اسم الشاعرة والإعلامية والفاشنيستا الكويتية من أصل مصري نهى نبيل مواقع التواصل الاجتماعي وقائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" بعد تسريب مقطع فيديو تم تصويره من كاميرا المراقبة الموجودة داخل منزلها.

وظهرت نهى في مقطع الفيديو وهي توبخ ابنها الكبير محمد بعبارات وألفاظ خادشة وعنيفة أثارت استياء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بأن طفلها بعمر لا يجب عليه سماعها في هذا السن أو في أي سن.

#نهي_نبيل



ليه تخليهم يصورون صراخها على ولدها بهذي الانفعاليه.... ورا ما يخلون مشاكلهم بينهم فقط داخل بيتهم ويصورون ويطلعون الأجواء الحلوه جمعتهم سوالفهم مب هواشهم وصراخهم ع بعض — سلمى (@sllma_93) January 30, 2020

وتعرضت نهى لانتقادات شديدة، ودشن نشطاء وسمًا يحمل اسمها وتداولوا تحته مئات التغريدات التي انتقدت تصرفها بحق طفلها ومتابعيها، فيما انتقد القسم الآخر التدخل بخصوصيات شخص وتداول أموره العائلية على نطاق واسع.

#نهي_نبيل وبما ان نهى نبيل انسانه متعلمه ودائما تعطي نصائح في كل المجالات ياليت تبداء التغيير بنفسها اذا كانت تتجراء تقول هالالفاظ فما خفي كان أعظم

من ناحيه ثانيه من الي تجراء على خصوصيتها ببيتها ونشر المقطع بدون اي أذن

الطرفين غلطانين لكن الغلط الأعظم على الي نشر الفيديو... — nouf 🌸 (@noofaziz24) January 30, 2020

ومن غبائكم وحقارتكم تبينون هذا الشي

وتحاسبونهم !!!!

مدري مين قايلكم انكم أوصياء على الناس!!

انشغلوا بأنفسكم وطورا من انفسكم لايصير همكم بس الفضايح اللي ماراح تفيدكم شي الا بلعكس عرّت عقلياتكم وقلوبكم المريضة👎🏻#نهي_نبيل — الغيد .. (@ddss990) January 30, 2020

يالله دور نهى الله يعينهاا ع اللي يدخلون بالخصوصيات ويحشرون خشمهم ويسون نفسهم مثالين" 🐕" واحد يبا يدور شو ع ظهرها مسكينه والله يفضحه دنيا واخره نفس ما نشر المقطع #نهي_نبيل https://t.co/movkwqZ5ln — ثُريـا ོ . (@thl3__) January 30, 2020

من هي نهى نبيل؟

نهى نبيل (من مواليد 11 نوفمبر 1983)، إعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية، حيث إن أمها كويتية الجنسية ووالدها مصري الجنسية.

درست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005.

التحقت بالعمل الإعلامي منذ عام 1992 كمقدمة لبرامج الأطفال في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت حيث كان عمرها لا يتجاوز تسع سنوات، رشحت للفوز بلقب أفضل مقدمة برامج أطفال في مهرجان القاهرة عام 2000 وهي لم تتجاوز بعد عامها السابع عشر وتعتبر من أهم الشخصيات في مجال التواصل الإجتماعي وأكثرها تأثيرا في الكويت.

قدمت العديد من البرامج الشبابية والحوارية والمنوعة على قنوات الكويت وقناة الرأي الكويتية وقناة روتانا السعودية وقناة دبي وأبو ظبي الإماراتيتين وقناة الوطن الكويتية.

اعتزلت العمل الإعلامي للتفرغ لوظيفتها كمهندسة بعد زواجها من زميلها المهندس الدكتور ابراهيم في ديسمبر 2008، وهي شقيقة مقدمة البرامج نوف نبيل.

عادت للظهور الإعلامي ككاتبة في مجال الموضة، ولها مدونة خاصة بالموضة وصيحاتها منذ عام 2009، ظهورها الأول بعد غياب كان كضيفة خلال برنامج رايكم شباب في سبتمبر 2013 وعادت لتقديم البرامج في عام 2016 من خلال تقديمها لبرنامج نهى لايف على قناة الراي.

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