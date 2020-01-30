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الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل تشتم ابنها بعبارات خادشة للحياء.. واستياء على مواقع التواصل

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2020 - 05:50
نهى نبيل مع أطفالها (محمد-/دانا/يعقوب)
نهى نبيل مع أطفالها (محمد-/دانا/يعقوب)
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تنبيه: الفيديو يحتوي ألفاظ نابية.

تصدر اسم الشاعرة والإعلامية والفاشنيستا الكويتية من أصل مصري نهى نبيل مواقع التواصل الاجتماعي وقائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" بعد تسريب مقطع فيديو تم تصويره من كاميرا المراقبة الموجودة داخل منزلها.

وظهرت نهى في مقطع الفيديو وهي توبخ ابنها الكبير محمد بعبارات وألفاظ خادشة وعنيفة أثارت استياء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بأن طفلها بعمر لا يجب عليه سماعها في هذا السن أو في أي سن.

وتعرضت نهى لانتقادات شديدة، ودشن نشطاء وسمًا يحمل اسمها وتداولوا تحته مئات التغريدات التي انتقدت تصرفها بحق طفلها ومتابعيها، فيما انتقد القسم الآخر التدخل بخصوصيات شخص وتداول أموره العائلية على نطاق واسع.

من هي نهى نبيل؟

نهى نبيل (من مواليد 11 نوفمبر 1983)، إعلامية وشاعرة كويتية من أصول مصرية، حيث إن أمها كويتية الجنسية ووالدها مصري الجنسية.

درست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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التحقت بالعمل الإعلامي منذ عام 1992 كمقدمة لبرامج الأطفال في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت حيث كان عمرها لا يتجاوز تسع سنوات، رشحت للفوز بلقب أفضل مقدمة برامج أطفال في مهرجان القاهرة عام 2000 وهي لم تتجاوز بعد عامها السابع عشر وتعتبر من أهم الشخصيات في مجال التواصل الإجتماعي وأكثرها تأثيرا في الكويت.

قدمت العديد من البرامج الشبابية والحوارية والمنوعة على قنوات الكويت وقناة الرأي الكويتية وقناة روتانا السعودية وقناة دبي وأبو ظبي الإماراتيتين وقناة الوطن الكويتية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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اعتزلت العمل الإعلامي للتفرغ لوظيفتها كمهندسة بعد زواجها من زميلها المهندس الدكتور ابراهيم في ديسمبر 2008، وهي شقيقة مقدمة البرامج نوف نبيل.

عادت للظهور الإعلامي ككاتبة في مجال الموضة، ولها مدونة خاصة بالموضة وصيحاتها منذ عام 2009، ظهورها الأول بعد غياب كان كضيفة خلال برنامج رايكم شباب في سبتمبر 2013 وعادت لتقديم البرامج في عام 2016 من خلال تقديمها لبرنامج نهى لايف على قناة الراي.

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